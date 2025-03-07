Бывшее предприятие "Ростеха" готовит к продаже площадку на пр. Масленникова

АО "9 Центральный автомобильный ремонтный завод" (Энгельс, Саратовская область) через суд оформляет в собственность комплекс недвижимости своего филиала в Самаре на территории бывшего военного городка на пр. Масленникова.

Саратовский завод пребывает в состоянии банкротства седьмой год. В Самаре у "9 ЦАРЗ" - филиал на пр. Масленникова, 4, куда входят 15 корпусов и земельный участок. Однако права на них не зарегистрированы за обществом, что затрудняет дальнейшую реализацию актива на торгах.

Конкурсный управляющий "9 центральным автомобильным ремонтным заводом" обратился в Арбитражный суд Самарской области к Министерству обороны РФ за признанием права собственности на указанное имущество. Почему так сложилось, следует из истории предприятия.

АО "9 центральный автомобильный ремонтный завод" создано путем преобразования одноименного федерального государственного унитарного предприятия Министерства обороны РФ (ФГУП "9 ЦАРЗ") в соответствии с указом президента России 2008 года. За акционерным обществом приказом Минобороны был определен состав подлежащего приватизации имущественного комплекса. Согласно передаточному акту, в состав приватизации входит земельный участок на пр. Масленникова, 4 площадью четыре гектара.

Ранее имущественный комплекс завода находился на площади вдвое большей. Как уточнил конкурсный управляющий, в 2021 г. по приказу департамента военного имущества Минобороны участок размежевали на четыре части. Однако оформить вновь образованный участок в собственность "9 ЦАРЗ" не получилось, так как участок получил новый кадастровый номер, не зафиксированный в передаточном акте. Согласно ЕГРН, сейчас земля принадлежит Российской Федерации.

Основное производство "9 центрального автомобильного ремонтного завода" дислоцировалось в Энгельсе. В рамках банкротства его продали на торгах ООО "Энгельсский металл" за 245 млн рублей. Сделка вызвала общественный резонанс. В СМИ появлялись заявления властей Саратовской области о намерении вернуть завод. Из письма бывшего директора полковника Александра Шинкаренко следует, что "9 ЦАРЗ" производил капитальный ремонт такой техники, как ГМ-569 и их модификаций, МТ-ЛБ, МТ-ЛБУ, шасси МАЗ-543, МАЗ-537, полуприцепов ЧМЗАП 9990, МАЗ-5247Г, БТР-80 и БТР-82. Кроме того, завод имел возможность освоить капремонт БМП-1, БМП-2 и другой техники.

В 2022 г. будущее завода стало темой встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина и гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Несмотря на это, актив в Энгельсе все же продали. По данным открытых источников, по адресу бывшего военного завода работает производство металлоконструкций.

У "9 ЦАРЗ" остались два имущественных комплекса в Самаре: на пр. Масленникова, 4 и на Кряже. По оценке 2020 г., стоимость недвижимости в Октябрьском районе составляет 254,2 млн руб., в Куйбышевском районе - 19,8 млн рублей. За эту сумму активы выставлялись на торги в 2020 г., но покупателя не нашли.