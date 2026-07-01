Самарский суд запретил усыплять животных из‑за потенциальной угрозы для людей

Устояло в апелляционной инстанции решение Самарского областного суда по иску зоозащитников, оспаривавших приказ регионального департамента ветеринарии, которым устанавливались факты проявления агрессии животными без владельцев.
Как сообщает пресс-служба суда, некоммерческое партнерство "Защита животных от жестокого обращения", а также двое граждан требовали признать недействующими отдельные положения приказа, связанные с возможностью усыпления животных.
Заявители считали, что отдельные нормы приказа идут вразрез с федеральным (№498‑ФЗ) и областным (№28‑ГД) законами об обращении с животными, в том числе нарушают принципы гуманности, научной обоснованности и запрета жестокого обращения.
Суд частично удовлетворил требования. С момента вступления решения в силу перестают действовать:
часть пункта 1.7 Порядка - та, где "непосредственная угроза" вреда служила основанием для умерщвления животного;
абзацы 3 и 4 пункта 3.1 - в той части, где животных с вариантом поведения II относили к опасным и подлежащим умерщвлению.
В остальной части иск отклонили: суд не нашел оснований отменять пункты 1.5, 2.2, 2.7, 2.9-2.15 и часть пункта 3.1.
Обосновывая решение, суд подчеркнул: "Закон допускает крайнюю меру (эвтаназию) только при уже случившемся причинении вреда жизни или здоровью человека, а не при предполагаемой угрозе. Поэтому исключение из документа формулировки "либо непосредственную угрозу" соответствует законодательству".
Относительно животных с поведением типа II суд отметил: "Описанные в приказе признаки не свидетельствуют о реальной опасности для людей и не могут служить оправданием для умерщвления. Такой подход расходится с позицией Конституционного Суда РФ (Постановление №38‑П): лишение жизни бездомных животных допустимо лишь как исключительная мера - когда другие способы не способны обеспечить безопасность общества".
В остальной части суд признал приказ законным, так как он принят компетентным органом с соблюдением процедуры и формальных требований, а утвержденная методика служит целям контроля за безопасностью граждан в сфере обращения с животными.
Апелляционная инстанция - судебная коллегия по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции - рассмотрела жалобу одного из заявителей, проанализировала материалы дела и поддержала выводы областного суда: решение оставили без изменений, а жалобу - без удовлетворения.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги