Самарский суд запретил усыплять животных из‑за потенциальной угрозы для людей

Устояло в апелляционной инстанции решение Самарского областного суда по иску зоозащитников, оспаривавших приказ регионального департамента ветеринарии, которым устанавливались факты проявления агрессии животными без владельцев.

Как сообщает пресс-служба суда, некоммерческое партнерство "Защита животных от жестокого обращения", а также двое граждан требовали признать недействующими отдельные положения приказа, связанные с возможностью усыпления животных.

Заявители считали, что отдельные нормы приказа идут вразрез с федеральным (№498‑ФЗ) и областным (№28‑ГД) законами об обращении с животными, в том числе нарушают принципы гуманности, научной обоснованности и запрета жестокого обращения.

Суд частично удовлетворил требования. С момента вступления решения в силу перестают действовать:

часть пункта 1.7 Порядка - та, где "непосредственная угроза" вреда служила основанием для умерщвления животного;

абзацы 3 и 4 пункта 3.1 - в той части, где животных с вариантом поведения II относили к опасным и подлежащим умерщвлению.

В остальной части иск отклонили: суд не нашел оснований отменять пункты 1.5, 2.2, 2.7, 2.9-2.15 и часть пункта 3.1.

Обосновывая решение, суд подчеркнул: "Закон допускает крайнюю меру (эвтаназию) только при уже случившемся причинении вреда жизни или здоровью человека, а не при предполагаемой угрозе. Поэтому исключение из документа формулировки "либо непосредственную угрозу" соответствует законодательству".

Относительно животных с поведением типа II суд отметил: "Описанные в приказе признаки не свидетельствуют о реальной опасности для людей и не могут служить оправданием для умерщвления. Такой подход расходится с позицией Конституционного Суда РФ (Постановление №38‑П): лишение жизни бездомных животных допустимо лишь как исключительная мера - когда другие способы не способны обеспечить безопасность общества".

В остальной части суд признал приказ законным, так как он принят компетентным органом с соблюдением процедуры и формальных требований, а утвержденная методика служит целям контроля за безопасностью граждан в сфере обращения с животными.

Апелляционная инстанция - судебная коллегия по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции - рассмотрела жалобу одного из заявителей, проанализировала материалы дела и поддержала выводы областного суда: решение оставили без изменений, а жалобу - без удовлетворения.