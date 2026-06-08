Авито: каждый второй житель Самары будет смотреть Чемпионат мира по футболу-2026

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы провели опрос о чемпионате мира по футболу-2026. Оказалось, что большинство жителей Самары планируют его смотреть, но каждый третий не будет ни за кого болеть. А почти каждый второй собирается подготовиться к просмотру и достать футбольную атрибутику.
За кого болеют опрошенные
Больше половины жителей Самары (59%) планируют смотреть Чемпионат мира по футболу-2026. 27% собираются смотреть все матчи. 18% признаются, что скорее всего посмотрят только финальный матч, а 14% планируют следить за играми с участием любимых команд.
Болеть в этом году опрошенные в основном собираются за сборную Франции (19%). 17% планируют поддерживать Аргентину, 14% - Бразилию, также 14% - Германию, а 12% - Испанию. Примечательно, что почти каждый четвертый (23%) среди опрошенных 18-14 лет будет болеть за Испанию. А треть (35%) отметили, что просто любят футбол и не собираются никого поддерживать.
Как смотрят футбол
Смотреть футбол, причем даже крупные матчи, опрошенные в основном предпочитают дома в одиночестве (42%). Однако 22% собираются с друзьями у кого-то в гостях, а 14% идут ради этого в паб или бар. Обычно просмотр происходит на телевизоре (73%), но почти всех остальных устраивают экраны поменьше - ноутбук (9%), смартфон (7%) или планшет (2%). И еще у 6% есть возможность наблюдать за матчами с проектора.
Примечательно, что почти каждый второй (44%) собирается подготовиться к просмотру крупных игр. 20% готовы как минимум одеться в футболку или форму любимой сборной, еще 20% - надеть шарф или бандану клуба. 10% хотят раскрасить лицо в цвета клуба. 6% планируют достать флаг страны, за которую они болеют, а 4% - аксессуары в цветах команды. Еще у 4% есть вувузелы, дуделки или другие шумовые атрибуты.
Влияние рекламы
Шесть из 10 опрошенных признаются, что онлайн-реклама влияет на их решение о том, на какой площадке смотреть матчи, и для 18% это один из основных факторов выбора. Среди площадок, реклама на которых мотивирует к выбору определенного сервиса, респонденты отмечают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (14%), а также в сервисах коротких видеороликов (14%).
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги