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Общество

Авито: каждый второй житель Самары будет смотреть Чемпионат мира по футболу-2026

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы провели опрос о чемпионате мира по футболу-2026. Оказалось, что большинство жителей Самары планируют его смотреть, но каждый третий не будет ни за кого болеть. А почти каждый второй собирается подготовиться к просмотру и достать футбольную атрибутику.

За кого болеют опрошенные

Больше половины жителей Самары (59%) планируют смотреть Чемпионат мира по футболу-2026. 27% собираются смотреть все матчи. 18% признаются, что скорее всего посмотрят только финальный матч, а 14% планируют следить за играми с участием любимых команд. 

Болеть в этом году опрошенные в основном собираются за сборную Франции (19%). 17% планируют поддерживать Аргентину, 14% - Бразилию, также 14% - Германию, а 12% - Испанию. Примечательно, что почти каждый четвертый (23%) среди опрошенных 18-14 лет будет болеть за Испанию. А треть (35%) отметили, что просто любят футбол и не собираются никого поддерживать.

Как смотрят футбол

Смотреть футбол, причем даже крупные матчи, опрошенные в основном предпочитают дома в одиночестве (42%). Однако 22% собираются с друзьями у кого-то в гостях, а 14% идут ради этого в паб или бар. Обычно просмотр происходит на телевизоре (73%), но почти всех остальных устраивают экраны поменьше - ноутбук (9%), смартфон (7%) или планшет (2%). И еще у 6% есть возможность наблюдать за матчами с проектора.

Примечательно, что почти каждый второй (44%) собирается подготовиться к просмотру крупных игр. 20% готовы как минимум одеться в футболку или форму любимой сборной, еще 20% - надеть шарф или бандану клуба. 10% хотят раскрасить лицо в цвета клуба. 6% планируют достать флаг страны, за которую они болеют, а 4% - аксессуары в цветах команды. Еще у 4% есть вувузелы, дуделки или другие шумовые атрибуты. 

Влияние рекламы

Шесть из 10 опрошенных признаются, что онлайн-реклама влияет на их решение о том, на какой площадке смотреть матчи, и для 18% это один из основных факторов выбора. Среди площадок, реклама на которых мотивирует к выбору определенного сервиса, респонденты отмечают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (14%), а также в сервисах коротких видеороликов (14%).

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