На обходе Тольятти открылись первые АЗС

В понедельник, 8 июня, на 22-м км обхода Тольятти начали работу первые автозаправочные станции сети "Лукойл". Об этом сообщила концессионная компания.

Автозаправочные станции работают по обе стороны трассы, рядом с площадками отдыха.

На каждой АЗС есть: 4 колонки для легковых авто, 2 колонки для грузовиков, магазин и кафе, туалеты.

"Развитие обхода Тольятти не заканчивается вводом дороги в эксплуатацию. Для нас важно, чтобы трасса была не только современной и безопасной, но и комфортной для пользователей. Открытие первых автозаправочных станций на 22-м километре — важный шаг в формировании полноценной сервисной инфраструктуры маршрута. Такие объекты особенно востребованы как у водителей легковых автомобилей, так и у профессиональных перевозчиков", — отметил генеральный директор АО "КК "Обход Тольятти" Алексей Ерыгин.

До 11 июня 2026 г. станции работают в тестовом режиме: заправиться можно уже сейчас, но бонусная система пока не подключена. В кафе предлагают кофе и чай, выпечка появится позже.