На обходе Тольятти открылись первые АЗС

В понедельник, 8 июня, на 22-м км обхода Тольятти начали работу первые автозаправочные станции сети "Лукойл". Об этом сообщила концессионная компания.
Автозаправочные станции работают по обе стороны трассы, рядом с площадками отдыха.
На каждой АЗС есть: 4 колонки для легковых авто, 2 колонки для грузовиков, магазин и кафе, туалеты.
"Развитие обхода Тольятти не заканчивается вводом дороги в эксплуатацию. Для нас важно, чтобы трасса была не только современной и безопасной, но и комфортной для пользователей. Открытие первых автозаправочных станций на 22-м километре — важный шаг в формировании полноценной сервисной инфраструктуры маршрута. Такие объекты особенно востребованы как у водителей легковых автомобилей, так и у профессиональных перевозчиков", — отметил генеральный директор АО "КК "Обход Тольятти" Алексей Ерыгин.
До 11 июня 2026 г. станции работают в тестовом режиме: заправиться можно уже сейчас, но бонусная система пока не подключена. В кафе предлагают кофе и чай, выпечка появится позже.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги