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Общество

Ассоциация развития финансовой грамотности запускает всероссийский проект "МедиаФин" для поддержки лучшего контента о финансах

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) объявила о запуске всероссийского проекта "МедиаФин", направленного на выявление и поддержку медиаконтента, посвященного финансовой грамотности и формированию финансовой культуры граждан России. Прием заявок продлится до 31 июля 2026 года.

"МедиаФин" призван найти и поддержать авторов лучших медиапродуктов, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры граждан России, а также выявить регионы, где такой контент создается уже сегодня.

В проекте могут участвовать любые медиапродукты — от статей до стримов, от подкастов до специальных проектов, — опубликованные в период с 1 января 2025 г. по 31 июля 2026 года. К участию приглашаются средства массовой информации, блогеры, представители региональных органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций.

В рамках проекта будет создана интерактивная карта, в основу которой лягут медиапродукты из различных регионов страны. Карта покажет, как в разных субъектах РФ власти, бизнес, СМИ и блогеры создают контент, помогающий росту финансовой грамотности. По итогам сбора заявок организаторы представят рэнкинг регионов — медиалидеров, а также проведут одноименный Всероссийский конкурс "МедиаФин".

Конкурс объединит авторов медиаконтента, создающих материалы о финансах для широкой аудитории. Главная цель — помочь аудитории лучше ориентироваться в финансовых вопросах, принимать осознанные финансовые решения и формировать навыки управления личными финансами.

Оценка конкурсных работ пройдет в два этапа: региональный и федеральный. На первом этапе жюри сформирует шорт-листы по каждому региону России, на втором — определит победителей конкурса. Победители будут названы осенью 2026 года. В состав жюри войдут представители органов власти и бизнеса, медиа-эксперты, специалисты финансового рынка и эксперты в сфере финансовой грамотности.

Медиапродукты будут оцениваться по нескольким критериям, среди которых: актуальность темы, достоверность информации, доступность изложения, глубина проработки, креативность подачи и практическая польза для аудитории.

Генеральный директор АРФГ Эльман Мехтиев отметил: "Массовый контент становится одним из ключевых инструментов финансового просвещения. "МедиаФин" призван не только выявить лучшие практики и материалы. Мы надеемся сформировать понимание, где и как формируется качественный медиаконтент, действительно помогающий росту финансовой грамотности. Убежден, что уже сейчас в России создается масса контента, авторов которого можно и нужно поощрять, а сам контент — масштабировать".

Организатор проекта — Ассоциация развития финансовой грамотности, учрежденная Центральным Банком РФ, профессиональными отраслевыми объединениями финансового рынка и крупнейшими финансовыми институтами страны.

Гид потребителя

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