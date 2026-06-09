В Самаре на ЖД-вокзале пройдет акция "Дорога к здоровому долголетию"

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Во вторник, 16 июня, в 9:00 на Железнодорожном вокзале Самары (1-я платформа, 17А путь) состоится масштабная акция в рамках всероссийского движения "За медицину здорового долголетия". Организаторами мероприятия выступят АО "Самарская пригородная пассажирская компания" и Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.