В Самаре на ЖД-вокзале пройдет акция "Дорога к здоровому долголетию"

Во вторник, 16 июня, в 9:00 на Железнодорожном вокзале Самары (1-я платформа, 17А путь) состоится масштабная акция в рамках всероссийского движения "За медицину здорового долголетия". Организаторами мероприятия выступят АО "Самарская пригородная пассажирская компания" и Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
Уникальность события заключается в том, что все активности будут развернуты прямо в вагонах состава "Грушинский экспресс", который специально разместят на станции. Мероприятие направлено на укрепление здоровья работников компании, а также на популяризацию здорового образа жизни (ЗОЖ) среди пассажиров, жителей и гостей города.
Программа акции
- Экспресс-тестирование: Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья проверят факторы риска, проведут индивидуальные консультации и выдадут "Паспорт здоровья".
- Дерматологический скрининг: Врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера проведут осмотр кожных покровов на наличие новообразований и расскажут о профилактике онкологических заболеваний кожи.
- Образовательный лекторий: Эксперты поделятся практическими рекомендациями по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
- Школа первой помощи: Сотрудники Самарского регионального отделения Российского Красного Креста проведут мастер-классы по оказанию первой помощи и помогут желающим вступить в Российский регистр доноров костного мозга.
Данная инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" Нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Движение "За медицину здорового долголетия", стартовавшее в конце 2025 года, направлено на просвещение граждан и создание среды для активного долголетия. Внедрение корпоративных программ здоровья — это проявление социальной ответственности бизнеса. Такие инициативы не только развивают инфраструктуру ЗОЖ, но и повышают производительность труда, снижают уровень заболеваемости и создают благоприятный климат в коллективе.