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Общество

Жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ "Сильные идеи для нового времени"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 15 июня 2026 года продолжается прием заявок на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Жители Самарской области подали уже более 500 инициатив — это шестое место среди всех регионов Российской Федерации. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Фото: предоставлено организаторами

Форум "Сильные идеи для нового времени" организован с целью отобрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития.
Участником может стать любой зарегистрированный пользователь крауд-платформы идея.росконгресс.рф.

Заявки принимаются по пяти направлениям:

• Национальная социальная инициатива;
• Национальная предпринимательская инициатива;
• Национальная кадровая инициатива;
• Национальная экологическая и климатическая инициатива;
• Национальная технологическая инициатива.

Форум помогает доработать идею или проект с экспертами, собрать команду для реализации, получить поддержку от АСИ и партнеров (медиа, помощь в выходе на рынки и другое), а также представить проект руководству страны.

Ежегодно форум проходит при поддержке президента России Владимира Путина, который неоднократно отмечал, что участников форума всегда объединяет талант, энтузиазм, подвижничество и созидательный вклад в развитие страны.

Первый заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин высоко оценил вовлеченность регионов: "Такой уровень включенности показывает, что форум стал для регионов рабочим инструментом развития и возможностью находить сильные решения вместе с жителями".

От инициаторов из Самарской области больше всего предложений поступило на трек "Национальная социальная инициатива" — почти 300 идей. Далее следует направление "Национальная предпринимательская инициатива" — более 100 идей, а также другие треки.

Среди проектов из Самарской области — проект "Связь, которую мы бережем", который помогает пожилым людям, проживающим в Самарском областном геронтологическом центре, не терять контакт с родными и близкими. Основная цель — улучшение качества жизни, поддержание положительного психологического настроя и укрепление семейных связей. Проект предусматривает как личные посещения, так и регулярное онлайн-общение. "Этот проект особенно важен для тех семей, у которых нет возможности лично посещать родственника в учреждении. Мы бережем связь, которую нельзя терять", — говорят специалисты центра.

"Выбирай" — проект помогает подросткам из замещающих семей осознанно подойти к выбору будущей профессии. Специалисты КСЦОН города Тольятти совместно с детской библиотекой № 11 регулярно организуют для ребят встречи с представителями разных специальностей, учебных заведений. На таких мероприятиях подростки и их родители узнают о востребованных направлениях подготовки в учреждениях города, а также могут напрямую задать вопросы профессионалам. Проект уже доказал свою эффективность.

"Братство Ветеранов" — проект, где ветераны СВО помогают друг другу адаптироваться к мирной жизни. Ключевые направления работы включают центры в малых городах, программу наставничества, ремесленные и производственные кооперативы (мебель, металлообработка, сельхозпродукция, пошив формы), а также школу социального предпринимательства для ветеранов и их семей. Отдельное внимание уделяется семейным программам, вовлечению жен и детей, а также проекту "Ветеран-Наставник" в школах и колледжах. Цель проекта — не просто помощь, а формирование новой идентичности: ветеран СВО — уважаемый и востребованный человек в обществе.

За прошедшие годы форум "Сильные идеи для нового времени" значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций и общественных организаций. Он помог многим талантливым людям и целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы. Интерес к форуму растет с каждым годом.

 

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