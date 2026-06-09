Жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ "Сильные идеи для нового времени"

До 15 июня 2026 года продолжается прием заявок на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Жители Самарской области подали уже более 500 инициатив — это шестое место среди всех регионов Российской Федерации. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.
Форум "Сильные идеи для нового времени" организован с целью отобрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития.
Участником может стать любой зарегистрированный пользователь крауд-платформы идея.росконгресс.рф.
Заявки принимаются по пяти направлениям:
• Национальная социальная инициатива;
• Национальная предпринимательская инициатива;
• Национальная кадровая инициатива;
• Национальная экологическая и климатическая инициатива;
• Национальная технологическая инициатива.
Форум помогает доработать идею или проект с экспертами, собрать команду для реализации, получить поддержку от АСИ и партнеров (медиа, помощь в выходе на рынки и другое), а также представить проект руководству страны.
Ежегодно форум проходит при поддержке президента России Владимира Путина, который неоднократно отмечал, что участников форума всегда объединяет талант, энтузиазм, подвижничество и созидательный вклад в развитие страны.
Первый заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин высоко оценил вовлеченность регионов: "Такой уровень включенности показывает, что форум стал для регионов рабочим инструментом развития и возможностью находить сильные решения вместе с жителями".
От инициаторов из Самарской области больше всего предложений поступило на трек "Национальная социальная инициатива" — почти 300 идей. Далее следует направление "Национальная предпринимательская инициатива" — более 100 идей, а также другие треки.
Среди проектов из Самарской области — проект "Связь, которую мы бережем", который помогает пожилым людям, проживающим в Самарском областном геронтологическом центре, не терять контакт с родными и близкими. Основная цель — улучшение качества жизни, поддержание положительного психологического настроя и укрепление семейных связей. Проект предусматривает как личные посещения, так и регулярное онлайн-общение. "Этот проект особенно важен для тех семей, у которых нет возможности лично посещать родственника в учреждении. Мы бережем связь, которую нельзя терять", — говорят специалисты центра.
"Выбирай" — проект помогает подросткам из замещающих семей осознанно подойти к выбору будущей профессии. Специалисты КСЦОН города Тольятти совместно с детской библиотекой № 11 регулярно организуют для ребят встречи с представителями разных специальностей, учебных заведений. На таких мероприятиях подростки и их родители узнают о востребованных направлениях подготовки в учреждениях города, а также могут напрямую задать вопросы профессионалам. Проект уже доказал свою эффективность.
"Братство Ветеранов" — проект, где ветераны СВО помогают друг другу адаптироваться к мирной жизни. Ключевые направления работы включают центры в малых городах, программу наставничества, ремесленные и производственные кооперативы (мебель, металлообработка, сельхозпродукция, пошив формы), а также школу социального предпринимательства для ветеранов и их семей. Отдельное внимание уделяется семейным программам, вовлечению жен и детей, а также проекту "Ветеран-Наставник" в школах и колледжах. Цель проекта — не просто помощь, а формирование новой идентичности: ветеран СВО — уважаемый и востребованный человек в обществе.
За прошедшие годы форум "Сильные идеи для нового времени" значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций и общественных организаций. Он помог многим талантливым людям и целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы. Интерес к форуму растет с каждым годом.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги