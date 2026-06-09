ГТРК "Самара" приглашает жителей региона на День открытых дверей

Хотите увидеть, как рождаются новости, заглянуть в телевизионные студии, побывать в прямом эфире и узнать, что происходит по ту сторону экрана? Такая возможность появится у жителей Самарской области уже 18 июня. ГТРК "Самара" — флагман главного медиахолдинга России — вновь проведёт традиционный День открытых дверей.
Впервые масштабная акция для зрителей, слушателей и читателей состоялась в 2023 году и сразу вызвала большой интерес. За это время сотни жителей региона смогли познакомиться с работой телевидения, радио и цифровых платформ изнутри, пообщаться с журналистами, ведущими и техническими специалистами компании.
В этом году гостей ждёт увлекательное путешествие по медиапространству ГТРК "Самара". Участники смогут посетить телевизионные студии и аппаратные, увидеть, как работают редакции новостей и монтажные комплексы, побывать в радиостудиях, познакомиться с историей регионального вещания в музее радио и фотогалерее компании. Особый интерес традиционно вызывает передвижная телевизионная станция Full HD — настоящий мобильный телецентр, который обеспечивает трансляции крупнейших событий региона.
ГТРК "Самара" сегодня — это три телеканала, три радиостанции, крупнейшие интернет-ресурсы региона, собственные социальные сети и современные цифровые платформы. Ежедневно большая команда профессионалов создаёт контент для миллионов зрителей, слушателей и пользователей сети.
Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отмечает: "День открытых дверей стал для нас особенным и одновременно обязательным ежегодным событием. Это настоящий праздник, который объединяет коллектив компании и наших телезрителей, радиослушателей, читателей. Нам важно показать, как создаётся самое современное медиа, получить обратную связь аудитории. Мы познакомим гостей с сотрудниками, которые работают в эфире и за кадром, поделимся секретами профессии и технологиями, благодаря которым рождается уникальный контент. Как и в прошлые годы, мы замерли в ожидании чудного мгновения, когда вновь распахнем двери телецентра всем, кто мечтает попасть в закулисье".
Количество мест ограничено. Регистрация на День открытых дверей уже открыта на сайте ГТРК "Самара".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги