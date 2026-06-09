ГТРК "Самара" приглашает жителей региона на День открытых дверей

Хотите увидеть, как рождаются новости, заглянуть в телевизионные студии, побывать в прямом эфире и узнать, что происходит по ту сторону экрана? Такая возможность появится у жителей Самарской области уже 18 июня. ГТРК "Самара" — флагман главного медиахолдинга России — вновь проведёт традиционный День открытых дверей.

Впервые масштабная акция для зрителей, слушателей и читателей состоялась в 2023 году и сразу вызвала большой интерес. За это время сотни жителей региона смогли познакомиться с работой телевидения, радио и цифровых платформ изнутри, пообщаться с журналистами, ведущими и техническими специалистами компании.

В этом году гостей ждёт увлекательное путешествие по медиапространству ГТРК "Самара". Участники смогут посетить телевизионные студии и аппаратные, увидеть, как работают редакции новостей и монтажные комплексы, побывать в радиостудиях, познакомиться с историей регионального вещания в музее радио и фотогалерее компании. Особый интерес традиционно вызывает передвижная телевизионная станция Full HD — настоящий мобильный телецентр, который обеспечивает трансляции крупнейших событий региона.

ГТРК "Самара" сегодня — это три телеканала, три радиостанции, крупнейшие интернет-ресурсы региона, собственные социальные сети и современные цифровые платформы. Ежедневно большая команда профессионалов создаёт контент для миллионов зрителей, слушателей и пользователей сети.

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отмечает: "День открытых дверей стал для нас особенным и одновременно обязательным ежегодным событием. Это настоящий праздник, который объединяет коллектив компании и наших телезрителей, радиослушателей, читателей. Нам важно показать, как создаётся самое современное медиа, получить обратную связь аудитории. Мы познакомим гостей с сотрудниками, которые работают в эфире и за кадром, поделимся секретами профессии и технологиями, благодаря которым рождается уникальный контент. Как и в прошлые годы, мы замерли в ожидании чудного мгновения, когда вновь распахнем двери телецентра всем, кто мечтает попасть в закулисье".

Количество мест ограничено. Регистрация на День открытых дверей уже открыта на сайте ГТРК "Самара".