В Самарском Росреестре рассказали, как проверить недвижимость на предмет ареста

Безопасность сделок с недвижимостью — один из приоритетов работы Росреестра. Сегодня Управление рассказывает, как проверить недвижимость на наличие ареста или запрета.
Основная информация об ограничениях хранится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Это один из самых надежных способов получить актуальные данные о наличии арестов или запретов на недвижимость. Ее можно заказать:
- в МФЦ при личном обращении с документом, удостоверяющим личность (паспортом);
- на портале Госуслуг — в разделе "Справки и выписки" выбрать вкладку "Выписки из ЕГРН". Для получения онлайн-выписки потребуется авторизоваться с подтвержденной учетной записью;
- на сайте Росреестра — в разделе "Услуги и сервисы" выбрать "Выписки из ЕГРН об объектах и/или правообладателях", заполнить анкету с данными о заявителе и объекте, оплатить госпошлину.
В выписке в разделе "Ограничение прав и обременение объекта недвижимости" будут указаны: наличие ареста или запрета, вид обременения, дата и номер регистрации; документ, на основании которого установлено обременение; орган, наложивший ограничение; срок действия ограничения, при его наличии. Если обременений нет, в соответствующей графе будет указано: "Не зарегистрировано".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги