В Самарском Росреестре рассказали, как проверить недвижимость на предмет ареста

Безопасность сделок с недвижимостью — один из приоритетов работы Росреестра. Сегодня Управление рассказывает, как проверить недвижимость на наличие ареста или запрета.

Основная информация об ограничениях хранится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Это один из самых надежных способов получить актуальные данные о наличии арестов или запретов на недвижимость. Ее можно заказать:

в МФЦ при личном обращении с документом, удостоверяющим личность (паспортом);

на портале Госуслуг — в разделе "Справки и выписки" выбрать вкладку "Выписки из ЕГРН". Для получения онлайн-выписки потребуется авторизоваться с подтвержденной учетной записью;

на сайте Росреестра — в разделе "Услуги и сервисы" выбрать "Выписки из ЕГРН об объектах и/или правообладателях", заполнить анкету с данными о заявителе и объекте, оплатить госпошлину.

В выписке в разделе "Ограничение прав и обременение объекта недвижимости" будут указаны: наличие ареста или запрета, вид обременения, дата и номер регистрации; документ, на основании которого установлено обременение; орган, наложивший ограничение; срок действия ограничения, при его наличии. Если обременений нет, в соответствующей графе будет указано: "Не зарегистрировано".