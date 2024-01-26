Мэрия Самары: на конец января 2024 г. заключено 5 договоров о комплексном развитии городских территорий

В мэрии Самары подвели промежуточные итоги, связанные с принятыми решениями о комплексном развитии территорий и заключенными договорами.

"По состоянию на 25 января 2024 года на территории Самары главой города Еленой Лапушкиной принято 17 решений о КРТ. Кроме того, заключено 5 договоров о КРТ", - отмечается в сообщении.

В частности, заключены договоры: с ООО "Премьер-инвестстрой" - о развитии двух несмежных территорий в Кировском районе (в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров и в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, внутридворового проезда); с ЗАО "Арника" - о КРТ застройки в Октябрьском районе (в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской); с ООО "Аврора" - о комплексном развитии жилой застройки в Октябрьском районе (в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской, внутридворового проезда); с ООО "АТМ-Строй" - о КРТ застройки в Октябрьском районе (в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой); с ООО СЗ "Фарн-Строй" - о развитии территории в Куйбышевском районе (в границах улиц Белорусской, Флотcкой, вдоль границ земельных участков 63:01:0411009:521, 63:01:0411009:519, 63:01:0411009:518, 63:01:0411009:520).

Как уточнили в мэрии, "в рамках реализации договора с ООО "Премьер-инвестстрой" 29 декабря 2023 года была утверждена документация по планировке территории".

Кроме того, 19 января был проведен аукцион на право заключить договор о КРТ застройки в Октябрьском районе (в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки, Третьей просеки, однако был признан несостоявшимся - "в связи с принятием решения об отказе в допуске к участию в торгах единственного заявителя".

Власти Самары напомнили, что реализация понятия "комплексное развитие территорий", утвержденная на федеральном уровне, позволит предотвратить возникновение в городе хаотичной точечной застройки, не обеспеченной нужной инфраструктурой.

"В рамках КРТ в Самаре планируются строительство и (или) реконструкция таких объектов социальной инфраструктуры, как детские сады и общеобразовательные учреждения (школы). КРТ направлено на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства; достижения показателей в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в том числе с помощью привлечения внебюджетных источников финансирования (средств застройщиков)", - подытожили в городской администрации.