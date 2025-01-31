Между Самарой и Уфой планируют пустить прямой поезд

Куйбышевская железная дорога прорабатывает вопрос запуска прямого сообщения по маршруту Самара — Уфа. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

"Проработка идет с тремя регионами, по территории которых будет пролегать маршрут. Это республика Башкортостан, Самарская и Оренбургская области", — рассказал Вячеслав Дмитриев.

По его словам, при заинтересованности регионов запустить движение поездов можно в краткосрочной перспективе. Графики уже проработаны.

Еще одним перспективным направлением в КБшЖД считают Самара — Сызрань — Саратов. При наличии необходимого подвижного состава, заказа регионов поезда можно будет запустить в 2028 году.

Также планируется запуск ночного поезда по маршруту Самара — Казань. Сейчас просчитывается экономическая эффективность.