Из Самары в Казань планируют пустить ночной поезд

Куйбышевская железная дорога прорабатывает организацию прямого железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью. На пресс-конференции в четверг, 30 января, начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев рассказал о нескольких вариантах.

"Направление Самара — Казань перспективное. Мы видим его в формате ночной гостиницы. То есть отправление из Самары вечером, прибытие в Казань утром и зеркально в обратном направлении. Идет обсуждение с Федеральной пассажирской компанией по экономической составляющей и по выделению вагонов в этом направлении. Мы будем всячески поддерживать данный проект и продвигать его дальше", — отметил Вячеслав Дмитриев.

По его словам, альтернативным вариантом может стать развитие транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожной станции Сызрань, которая является основным транспортным хабом Поволжья:

"Сейчас между Ульяновском и Казанью ежедневно курсируют поезда "Орлан". Мы можем продлить маршрут до Сызрани".

В этом случае жители Самары смогут воспользоваться маршрутом, доехав до Сызрани на электричке. Потребуется только организовать комфортную пересадку на поезд.

Сейчас КбшЖД прорабатывает данное направление с министерствами транспорта Ульяновской и Самарской областей. Решение зависеть будет зависеть от экономической эффективности.