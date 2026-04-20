В Самарской области ожидаются заморозки до -3 °C

На этой неделе в Самарской области будет пасмурно и дождливо. Кроме того, по прогнозам специалистов Приволжского УГМС ожидаются ночные заморозки до -3 °C.
В понедельник, 20 апреля, в Самаре облачно, дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +11…+13 °C.
21 апреля в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +5…+10 °C.
В среду, 22 апреля, в Самарской области по-прежнему будет облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, днем +5…+10 °C.
23 числа сохранится облачная погода, пройдут дожди. Ветер юго-восточный, южный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы упадет до -3…+2 °C, днем столбик термометра поднимется до +9…+14 °C.
В пятницу, 24 апреля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °C, днем +10…+15 °C.
