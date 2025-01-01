Владимир Гутенев: "Попытки изолировать Россию провалились"

Депутат Государственной думы Владимир Гутенев назвал главные события уходящего года и обозначил задачи, которые предстоит решить федеральным и региональным властям.

"Показали уровень сплочения общества вокруг лидера"

Уходящий год был наполнен многими событиями, имеющими судьбоносное значение не только для нашей страны, но и всего мира. Ключевое — прошедшие в марте выборы президента РФ. Рекордный результат Владимира Владимировича Путина при беспрецедентной явке наглядно продемонстрировал высокий уровень сплочения нашего общества вокруг национального лидера. Мы показали всему миру степень поддержки выбранного им военно-политического и социально-экономического курсов.

Другим заметным событием стал XVI саммит БРИКС в Казани. Он подвел итоги российского председательства в объединении и западных санкций — провала попыток изолировать Россию. БРИКС стал еще масштабнее — 13 стран получили статус страны-партнера. Саммит открыл новую эру в формировании мирового порядка, отняв монополию у Запада.

Судьбоносное событие непосредственно для Самарской области — избрание новым губернатором Вячеслава Федорищева, который уверенно набрал почти 80% голосов. За относительно небольшой срок во главе региона он не только определил стратегически важные точки роста и придал ускорение программам развития Самарской области, но и находится в постоянном поиске решения существующих проблем в открытом диалоге с гражданами. Уверен, что под руководством Вячеслава Андреевича, человека, умеющего принимать дальновидные решения, регион станет более процветающим.

"Защитились от демпинга"

Значимой в уходящем году стала инициатива комитета Госдумы по промышленности и торговле, предусматривающая поэтапное повышение утилизационного сбора для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, некоторых видов дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Она направлена на защиту внутреннего автомобильного рынка от агрессивного демпинга иностранных производителей. Большинство предложений были одобрены Правительством РФ и реализованы. Проект повышения утильсбора на сельхозтехнику сейчас проходит общественное обсуждение.

Также на поддержку российского автопрома направлен наш законопроект, который предлагает дать право регионам устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. В этом году он прошел первое чтение. Инициатива направлена на стимулирование продаж отечественных авто и, как следствие, увеличение налоговых поступлений, а также на развитие автокомпонентной и других смежных отраслей.

И, конечно, нельзя не отметить наши с коллегами инициативы, направленные на обеспечение социальных гарантий для ветеранов и участников СВО, а также членов их семей. Одним из последних законопроектов, который прошел второе чтение, предоставляется преимущественное право на участие бойцов в программах жилищного строительства, что существенно улучшит их возможности по обеспечению жильем.

"Высокая ключевая ставка тормозит инвестпроекты"

В 2025 г. на развитие нашей страны значительно повлияет перезапуск прежних и старт новых национальных проектов, количество которых увеличилось с 16 до 19. Из них 8 призваны стимулировать научно-технологическое и социально-экономическое развитие России. Появятся новые производства, социальная инфраструктура, рабочие места. Только в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в Самарской области создается научно-производственный центр.

Еще один из ключевых факторов развития регионов связан с выполнением задач СВО. С одной стороны, есть огромный спрос на различные виды промышленной продукции для наших Вооруженных сил, что способствует и росту выпуска сопутствующей гражданской техники и оборудования. С другой — высокая нагрузка на бюджет ограничивает возможности более значительных инвестиций в различные отрасли и социальную сферу.

Барьером для промышленного развития выступает рекордный уровень ключевой ставки Центробанка России. Он практически лишает предприятия смысла займов для развития. При этом госпрограммы поддержки ограничены как по лимитам, так и по отраслям. Продолжение тенденции будет вынуждать предприятия замораживать инвестиционные проекты. Высокая ключевая ставка снижает конкурентоспособность наших производителей и создает условия для экспансии некоторых стран на российский рынок. Это требует принятия дополнительных преференций на федеральном и региональном уровнях.