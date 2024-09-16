Объявлен конкурс на должность председателя Железнодорожного районного суда Самары

Для Железнодорожного районного суда Самары подыщут нового председателя. Об открытии вакантной должности сообщает Квалификационная коллегия судей Самарской области.
Напомним, в прошлом году Людмила Колесникова, возглавлявшая Железнодорожный райсуд, написала заявление о досрочном прекращении полномочий.
По данным сайта суда, сейчас врио председателя является Лилия Галиуллина.
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Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...