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Объявлен конкурс на должность председателя Железнодорожного районного суда Самары

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для Железнодорожного районного суда Самары подыщут нового председателя. Об открытии вакантной должности сообщает Квалификационная коллегия судей Самарской области.

Напомним, в прошлом году Людмила Колесникова, возглавлявшая Железнодорожный райсуд, написала заявление о досрочном прекращении полномочий.

По данным сайта суда, сейчас врио председателя является Лилия Галиуллина.

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