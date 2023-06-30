В Самаре уходят с должностей две районных судьи

В пятницу, 30 июня, областная Квалификационная коллегия судей рассмотрит заявления двух руководителей районных судов Самары о прекращении полномочий: председателя Железнодорожного районного суда Людмилы Колесниковой и председателя Самарского районного суда Марины Титовец.

Об уходе Марины Титовец стало известно еще в начале года, когда ККС объявила об открытии вакансии на занимаемую ею должность. Титовец проработала на этом судейском поприще более 20 лет, побывав, в том числе в кресле председателя Советского райсуда. Сейчас у нее истекает шестилетний срок полномочий председателя, но она может претендовать и на другие назначения.

Людмила Колесникова с конца 2000 г. начала работать в Железнодорожного районного суда Самары и никогда не покидала его. Нынешний пост она впервые получила в 2015 г. на шестилетний срок, а в конце 2021 г. — еще на шесть лет, но решила оставить его досрочно.

Также на заседании ККС рассмотрят обращения Совета судей Самарской области о привлечении двух судей Железнодорожного районного суда — Кристины Дюк и Татьяны Хохриной к дисциплинарной ответственности.