Бывший вице-губернатор Виктор Кудряшов продолжил знакомиться с обвинением

Бывший вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов и его защитники все еще знакомятся с материалами его уголовного дела. Об этом сообщили источники Волга Ньюс. По прогнозам источников, дело могут передать в суд в конце января - начале февраля.
Напомним, Кудряшов работал в команде предыдущего губернатора Дмитрия Азарова. Вице-губернатора заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро "Театральная", приведшем к увеличению стоимости работ.
Ранее также сообщалось, что экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также "иные неустановленные лица" стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения").
8 августа суд принял решение о продлении Кудряшову ареста до 12 ноября. Кудряшов покинул пост председателя правительства в ноябре 2023 года. Позже стало известно о возможном вхождении Кудряшова в ОПС - об этом сообщил на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер. Бывший губернатор Дмитрий Азаров написал в соцсетях, что министр был "светлый и честный".
