Главу Безенчукского района арестовали на два месяца

В воскресенье, 22 сентября, Безенчукский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте на время расследования главы того же Безенчукского района Владимира Аникина.

Его задержали накануне, при этом Аникин заявил, что ему стала необходима медицинская помощь и отправился в больницу Чапаевска. Тем не менее, оказалось, что следственные действия с ним проводить можно.

Напомним, дело в отношении Аникина возбудили по статье о получении взятки путем вымогательства (п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

"По версии следствия, в 2022 г. по требованию подозреваемого сотрудники организации, осуществляющие строительные работы в соответствии с договором субподряда по муниципальному контракту, заключенному с администрацией, осуществили работы по устройству отмостков по периметру жилого дома, принадлежащего подозреваемому. При осуществлении указанных работ были привлечены средства организации и необходимые строительные материалы, а также специализированная техника и рабочая сила, всего на общую сумму около 180 тыс. рублей. Кроме того, в 2021 г. подозреваемый через посредника получил от представителя другой организации, с которой также администрацией района был заключен муниципальный контракт, в качестве взятки ноутбук, стоимостью около 90 тыс. руб.", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Известно, что большую помощь в работе следствию оказали сотрудники Уголовного розыска.