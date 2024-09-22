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Суды Происшествия

Главу Безенчукского района арестовали на два месяца

БЕЗЕНЧУК. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 сентября, Безенчукский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте на время расследования главы того же Безенчукского района Владимира Аникина.

Фото: предоставлено автором
Его задержали накануне, при этом Аникин заявил, что ему стала необходима медицинская помощь и отправился в больницу Чапаевска. Тем не менее, оказалось, что следственные действия с ним проводить можно. 
Напомним, дело в отношении Аникина возбудили по статье о получении взятки путем вымогательства (п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
"По версии следствия, в 2022 г. по требованию подозреваемого сотрудники организации, осуществляющие строительные работы в соответствии с договором субподряда по муниципальному контракту, заключенному с администрацией, осуществили работы по устройству отмостков по периметру жилого дома, принадлежащего подозреваемому. При осуществлении указанных работ были привлечены средства организации и необходимые строительные материалы, а также специализированная техника и рабочая сила, всего на общую сумму около 180 тыс. рублей. Кроме того, в 2021 г. подозреваемый через посредника получил от представителя другой организации, с которой также администрацией района был заключен муниципальный контракт, в качестве взятки ноутбук, стоимостью около 90 тыс. руб.", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.
Известно, что большую помощь в работе следствию оказали сотрудники Уголовного розыска.
 

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