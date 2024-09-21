Задержан глава Безенчукского района Владимир Аникин

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В Самарской области задержали главу Безенчукского района Владимира Аникина. Об этом сообщает депутата Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна