Задержан глава Безенчукского района Владимир Аникин

В Самарской области задержали главу Безенчукского района Владимира Аникина. Об этом сообщает депутата Госдумы Александр Хинштейн.
По сообщению депутата, чиновника подозревают в получении взятки (ч. 5 ст, 290 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.
Владимир Аникин — возглавляет администрацию района с 2018 года.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек