Экс-заведующую самарским детсадом заподозрили в присвоении более 1 млн рублей

В Самаре экс-руководительница детского сада стала фигуранткой уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, в 2022–2023 гг. заведующая давала указания бухгалтерам вносить в документы ложные сведения о людях, которые были трудоустроены, но фактически не работали. Полученную за эти "мертвые души" зарплату женщина забирала себе. Ущерб составил более 1 млн рублей.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?