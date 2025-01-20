Экс-заведующую самарским детсадом заподозрили в присвоении более 1 млн рублей

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В Самаре экс-руководительница детского сада стала фигуранткой уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.