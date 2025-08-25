В Самарскую область вернулась пасмурная и дождливая погода

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды. С 25 по 27 августа в Самарской области ожидаются дожди и грозы.

В понедельник, 25 августа, в Самаре будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +22…+24 °C.

Во вторник, 26 числа, в регионе прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидаются кратковременные дожди, днем - преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +9…+14 °C, днем +20…+25 °C.

27 августа в Самарской области сохранится облачная погода. Ночью осадков не ожидается, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +9…+14 °C, днем столбик термометра поднимется до +22…+27 °C.