В Самаре вскрылось мошенничество с перепродажей квартир

В Самаре возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества при продаже квартир. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с августа 2016 г. до декабрь 2020 г. директор ООО "Прогресс-Н" перепродал третьим лицам квартиры в строящемся доме №148 литера "А" по ул. Революционной, хотя знал, что права требования на это жилье принадлежат другим людям. Ущерб составил свыше 9 млн рублей.
Ход расследования контролирует прокуратура города.
Напомним, дом на Революционной - это недострой компании "Монтэк", который в 2015 г. взялось завершить ООО "Прогресс-Н", выигравшее соответствующий конкурс минстроя. Новому застройщику с объектом перешли 144 дольщика.
Как ранее пояснял Волга Ньюс директор "Прогресс-Н" Николай Нешпор, дом строился на средства компании и деньги, полученные от продажи свободных площадей. Однако с 2017 по 2019 г. в рамках банкротства "Монтэка" судом были признаны права еще 22 обманутых дольщиков. При этом решения вынесены в отношении недостроя, которого на балансе банкрота нет. Затем новые дольщики через суд добились прекращения прав требования дольщиков ООО "Прогресс-Н". При этом суд указал, что поскольку компания не может передать индивидуально-определенную вещь своим дольщикам, то истцы вправе потребовать возмещения убытков от застройщика.
Это привело к увеличению обязательств "Прогресс-Н" по конкурсу минстроя. Компания обратилась в ведомство за разрешением спорного вопроса. Предложенный вариант - отдать квартиры 22 гражданам и вернуть покупателям "Прогресс-Н" деньги - не устроил ни застройщика, ни его дольщиков.
В декабре прошлого года тема дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина, который поручил руководителю следственного управления по Самарской области Марату Галиханову доложить о результатах процессуальной проверки по факту халатности должностных лиц регионального министерства строительства.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях