В Самаре вскрылось мошенничество с перепродажей квартир

В Самаре возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества при продаже квартир. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с августа 2016 г. до декабрь 2020 г. директор ООО "Прогресс-Н" перепродал третьим лицам квартиры в строящемся доме №148 литера "А" по ул. Революционной, хотя знал, что права требования на это жилье принадлежат другим людям. Ущерб составил свыше 9 млн рублей.

Ход расследования контролирует прокуратура города.

Напомним, дом на Революционной - это недострой компании "Монтэк", который в 2015 г. взялось завершить ООО "Прогресс-Н", выигравшее соответствующий конкурс минстроя. Новому застройщику с объектом перешли 144 дольщика.

Как ранее пояснял Волга Ньюс директор "Прогресс-Н" Николай Нешпор, дом строился на средства компании и деньги, полученные от продажи свободных площадей. Однако с 2017 по 2019 г. в рамках банкротства "Монтэка" судом были признаны права еще 22 обманутых дольщиков. При этом решения вынесены в отношении недостроя, которого на балансе банкрота нет. Затем новые дольщики через суд добились прекращения прав требования дольщиков ООО "Прогресс-Н". При этом суд указал, что поскольку компания не может передать индивидуально-определенную вещь своим дольщикам, то истцы вправе потребовать возмещения убытков от застройщика.

Это привело к увеличению обязательств "Прогресс-Н" по конкурсу минстроя. Компания обратилась в ведомство за разрешением спорного вопроса. Предложенный вариант - отдать квартиры 22 гражданам и вернуть покупателям "Прогресс-Н" деньги - не устроил ни застройщика, ни его дольщиков.

В декабре прошлого года тема дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина, который поручил руководителю следственного управления по Самарской области Марату Галиханову доложить о результатах процессуальной проверки по факту халатности должностных лиц регионального министерства строительства.