Тема с новыми дольщиками "Прогресса-Н" дошла до председателя СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Марату Галиханову доложить о результатах процессуальной проверки по факту халатности должностных лиц регионального министерства строительства.

В эфире федерального канала сообщалось об обманутых дольщиках из Самары, которые стали жертвами схемы "двойных продаж", сообщает СК. Сообщается, что квадратные метры в многоэтажке оказались проданы дважды: один застройщик обанкротился, а пришедшая ему на смену компания продала уже проданные ранее квартиры другим покупателям.

Среди пострадавших от такой схемы оказались и пенсионеры, и семьи, вложившие в эти квартиры материнский капитал.

Речь в сообщении СК идет о вышедшем 9 декабря сюжете телеканала НТВ про дом на ул. Революционной, 148.

Проблему вывел в публичную плоскость Волга Ньюс в октябре этого года. Дом на Революционной - это недострой компании "Монтэк", который в 2015 г. взялось завершить ООО "Прогресс-Н", выигравшее соответствующий конкурс минстроя. Новому застройщику с объектом перешли 144 дольщика.

Как ранее пояснял Волга Ньюс директор "Прогресс-Н" Николай Нешпор, дом строился на средства компании и деньги, полученные от продажи свободных площадей.

Однако с 2017 по 2019 г. в рамках банкротства "Монтэка" судом были признаны права еще 22 обманутых дольщиков. При этом решения вынесены в отношении недостроя, которого на балансе банкрота нет. Затем новые дольщики через суд добились прекращения прав требования дольщиков ООО "Прогресс-Н". При этом суд указал, что поскольку компания не может передать индивидуально-определенную вещь своим дольщикам, то истцы вправе потребовать возмещения убытков от застройщика.

Это привело к увеличению обязательств "Прогресс-Н" по конкурсу минстроя. Компания обратилась в ведомство за разрешением спорного вопроса. Предложенный вариант - отдать квартиры 22 гражданам и вернуть покупателям "Прогресс-Н" деньги - не устроил ни застройщика, ни его дольщиков.