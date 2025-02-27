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Суды Происшествия

Экс-глава управления минстроя избежал наказания за дольщиков "Прогресс-Н"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце января 2025 г. Ленинский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления контроля в области долевого строительства министерства строительства Самарской области Дмитрия Мелихова. Его судили по ч.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Фото: Ксения Штефан

Согласно постановлению, вследствие небрежного и недобросовестного отношения к службе Дмитрия Мелихова более двух десятков дольщиков ООО "Прогресс-Н" не получили ни жилья, ни возмещения от Фонда развития территорий. 

Напомним, ООО "Прогресс-Н" выиграло конкурс на достройку проблемного объекта "Монтэка" на ул. Революционной, 148 в 2015 году. Застройщик должен был удовлетворить права 251 обманутого дольщика на 316 жилых помещений.

В министерстве строительства передали компании список обманутых дольщиков, которым должны быть предоставлены жилые помещения. Как рассказывали ранее Волга Ньюс в "Прогресс-Н", в рамках банкротства "Монтэка" судом были признаны права еще 22 человек. Появление дополнительных требований привело к увеличению обязательств застройщика по конкурсу минстроя. На такую нагрузку компания не рассчитывала, а свободные площади уже были распроданы. "Прогресс-Н" обратился в минстрой, который предложил отдать квартиры 22 гражданам и вернуть покупателям деньги. Такой вариант не устроил ни застройщика, ни его дольщиков.

Ситуация зашла в тупик и привела к банкротству ООО "Прогресс-Н", а его руководителя - на скамью подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2023 г. он был осужден к четырем годам колонии.

Дмитрия Мелихова обвинили в том, что он не проконтролировал действия застройщика, в том числе по привлечению новых инвесторов, не предоставил "Прогресс-Н" сведения по всем обманутым дольщикам и не обеспечил передачу квартир 21 человеку. В результате они не получили возможность оформить свои права на жилплощадь. Фонд развития территорий также не принял решения о возмещении по этим дольщикам, в выплате компенсаций им было отказано.

В предварительном слушании Дмитрий Мелихов и его защитник просили уголовное преследование прекратить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Государственный обвинитель не возражал по этому поводу.

Суд освободил Мелихова от наказания и прекратил уголовное преследование. 

 

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