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Строительство Строительство и недвижимость

Самарцы поддержали строительство высоток около "Ленты" на ул. Физкультурной

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самара подвела итоги общественных слушаний о предоставлении ООО СМПФ "Элри" разрешение на использование под высотную жилую застройку участка около гипермаркета "Лента" на ул. Физкультурной. Практически все участники слушаний высказались за.

Фото: roscadastres.com

Напомним, компания планирует застроить участок площадью 22,6 тыс. кв. м. Сейчас разрешенным видом использования участка значится "объекты торговли". Его кадастровая стоимость - 89,6 млн рублей. СМПФ "Элри" Шамиля Хисамутдинова приобрела его в июне этого года.

В ходе слушаний поступило 59 положительных мнений и два предложения. Департамент градостроительства при этом рекомендовал мнения не учитывать, так как оставившие их люди не живут на данной территории. А вот предложения департамент рекомендовал изучить.

В одном из них указывается на необходимость при смене назначения участка учесть вибрации и шум от находящегося рядом ж/д полотна. И оба горожанина, оставившие предложения, говорят, что нужно предусмотреть объекты социальной инфраструктуры.

"В данный жилой комплекс необходимо включить социальную инфраструктуру: а именно увеличение школы, детсада, поликлиники, т.к. то, что есть рядом, уже не справляется с тем кол-вом размещения в школе учащихся, детсад-тоже, а поликлиника, к которой мы относимся, переполнена, а новые дома повлекут к увеличению нагрузки к социальным вышеперечисленным объектам", - написал один из участников слушаний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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