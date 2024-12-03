Самарцы поддержали строительство высоток около "Ленты" на ул. Физкультурной

Мэрия Самара подвела итоги общественных слушаний о предоставлении ООО СМПФ "Элри" разрешение на использование под высотную жилую застройку участка около гипермаркета "Лента" на ул. Физкультурной. Практически все участники слушаний высказались за.

Напомним, компания планирует застроить участок площадью 22,6 тыс. кв. м. Сейчас разрешенным видом использования участка значится "объекты торговли". Его кадастровая стоимость - 89,6 млн рублей. СМПФ "Элри" Шамиля Хисамутдинова приобрела его в июне этого года.

В ходе слушаний поступило 59 положительных мнений и два предложения. Департамент градостроительства при этом рекомендовал мнения не учитывать, так как оставившие их люди не живут на данной территории. А вот предложения департамент рекомендовал изучить.

В одном из них указывается на необходимость при смене назначения участка учесть вибрации и шум от находящегося рядом ж/д полотна. И оба горожанина, оставившие предложения, говорят, что нужно предусмотреть объекты социальной инфраструктуры.

"В данный жилой комплекс необходимо включить социальную инфраструктуру: а именно увеличение школы, детсада, поликлиники, т.к. то, что есть рядом, уже не справляется с тем кол-вом размещения в школе учащихся, детсад-тоже, а поликлиника, к которой мы относимся, переполнена, а новые дома повлекут к увеличению нагрузки к социальным вышеперечисленным объектам", - написал один из участников слушаний.