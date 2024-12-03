Самарцы поддержали строительство высоток около "Ленты" на ул. Физкультурной

Мэрия Самара подвела итоги общественных слушаний о предоставлении ООО СМПФ "Элри" разрешение на использование под высотную жилую застройку участка около гипермаркета "Лента" на ул. Физкультурной. Практически все участники слушаний высказались за.
Напомним, компания планирует застроить участок площадью 22,6 тыс. кв. м. Сейчас разрешенным видом использования участка значится "объекты торговли". Его кадастровая стоимость - 89,6 млн рублей. СМПФ "Элри" Шамиля Хисамутдинова приобрела его в июне этого года.
В ходе слушаний поступило 59 положительных мнений и два предложения. Департамент градостроительства при этом рекомендовал мнения не учитывать, так как оставившие их люди не живут на данной территории. А вот предложения департамент рекомендовал изучить.
В одном из них указывается на необходимость при смене назначения участка учесть вибрации и шум от находящегося рядом ж/д полотна. И оба горожанина, оставившие предложения, говорят, что нужно предусмотреть объекты социальной инфраструктуры.
"В данный жилой комплекс необходимо включить социальную инфраструктуру: а именно увеличение школы, детсада, поликлиники, т.к. то, что есть рядом, уже не справляется с тем кол-вом размещения в школе учащихся, детсад-тоже, а поликлиника, к которой мы относимся, переполнена, а новые дома повлекут к увеличению нагрузки к социальным вышеперечисленным объектам", - написал один из участников слушаний.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.