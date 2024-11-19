Самарцы проголосовали за строительство многоуровневого паркинга в Октябрьском районе

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений. На повестку был вынесен вопрос о возможном строительстве многоуровневого паркинга в границах улиц Ново-Садовой, Гастелло, Академика Павлова, Шестой Радиальной в Октябрьском районе Самары.

ООО "Специализированный застройщик "Ренессанс" просил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1968 кв. метров под "хранение автотранспорта".

В общественных обсуждениях, которые прошли 15 ноября, приняли участие около 100 самарцев: часть проголосовала на сайте горадминистрации, часть жителей направила мнение в департамент градостроительства.

Те, кто высказались "против", оказались в меньшинстве. Тем не менее, они смогли аргументировать свою позицию, посчитав, что многоуровневой парковке не место рядом с жилыми домами, школой и детскими площадками. Кроме того, часть самарцев считает, что проект не соответствует требованиям минимального расстояния от жилых домов, и постройка ухудшит жизнь близлежащих домов.

"Решительно против! Данное место недопустимо для строительства многоуровневого паркинга! Территория школы находится в 5 метрах от этого участка! И есть другие моменты, о которых люди, здесь

голосующие "за", или не догадываются или это голосуют финансово заинтересованные лица", — убеждены противники застройки.

Высказавшихся "за" оказалось почти 90 человек, однако почти все, кто прокомментировал решение, отметили, что парковок в городе не хватает, нужны новые.