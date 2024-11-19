Самарцы проголосовали за строительство многоуровневого паркинга в Октябрьском районе

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений. На повестку был вынесен вопрос о возможном строительстве многоуровневого паркинга в границах улиц Ново-Садовой, Гастелло, Академика Павлова, Шестой Радиальной в Октябрьском районе Самары.
ООО "Специализированный застройщик "Ренессанс" просил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1968 кв. метров под "хранение автотранспорта".
В общественных обсуждениях, которые прошли 15 ноября, приняли участие около 100 самарцев: часть проголосовала на сайте горадминистрации, часть жителей направила мнение в департамент градостроительства.
Те, кто высказались "против", оказались в меньшинстве. Тем не менее, они смогли аргументировать свою позицию, посчитав, что многоуровневой парковке не место рядом с жилыми домами, школой и детскими площадками. Кроме того, часть самарцев считает, что проект не соответствует требованиям минимального расстояния от жилых домов, и постройка ухудшит жизнь близлежащих домов.
"Решительно против! Данное место недопустимо для строительства многоуровневого паркинга! Территория школы находится в 5 метрах от этого участка! И есть другие моменты, о которых люди, здесь
голосующие "за", или не догадываются или это голосуют финансово заинтересованные лица", — убеждены противники застройки.
Высказавшихся "за" оказалось почти 90 человек, однако почти все, кто прокомментировал решение, отметили, что парковок в городе не хватает, нужны новые.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.