В суд передано дело об убийстве адвоката в Чапаевске

В Самарской области в суд передано уголовное дело местного жителя, который несколько раз ударил ножом брата, а после убил его адвоката.

Мужчина подозревается в свершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, из корыстных побуждений), п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

Напомним, что трагедия произошла в Чапаевске в декабре прошлого года. Обвиняемый пришел в общежитие, где проживал его родной брат. В ходе ссоры из-за раздела имущества нанес ему ножом несколько ударов в область туловища.

Затем злоумышленник вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата, представляющего его интересы по гражданскому делу, с которым ранее виделся, подошел к нему и также нанес несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.