В суд передано дело об убийстве адвоката в Чапаевске

В Самарской области в суд передано уголовное дело местного жителя, который несколько раз ударил ножом брата, а после убил его адвоката.
Мужчина подозревается в свершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, из корыстных побуждений), п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).
Напомним, что трагедия произошла в Чапаевске в декабре прошлого года. Обвиняемый пришел в общежитие, где проживал его родной брат. В ходе ссоры из-за раздела имущества нанес ему ножом несколько ударов в область туловища.
Затем злоумышленник вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата, представляющего его интересы по гражданскому делу, с которым ранее виделся, подошел к нему и также нанес несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!