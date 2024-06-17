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Суды Происшествия

В суд передано дело об убийстве адвоката в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в суд передано уголовное дело местного жителя, который несколько раз ударил ножом брата, а после убил его адвоката.

Мужчина подозревается в свершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, из корыстных побуждений), п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

Напомним, что трагедия произошла в Чапаевске в декабре прошлого года. Обвиняемый пришел в общежитие, где проживал его родной брат. В ходе ссоры из-за раздела имущества нанес ему ножом несколько ударов в область туловища.

Затем злоумышленник вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата, представляющего его интересы по гражданскому делу, с которым ранее виделся, подошел к нему и также нанес несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

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