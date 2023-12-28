16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области убили адвоката Дмитрия Калиниченко "Перекур был недолгий": в новой краже со склада из дела "Мистера Сидра" опять обвинили полицейского Сотрудники ФСБ задержали самарца, подозреваемого в приготовлении теракта на железной дороге Таможенники из Самары задержали на границе с Казахстаном 19 тонн контрабандной свинины ФСБ проводит оперативные мероприятия в отношении активиста Владимира Игнатьева

Преступления Происшествия

В Самарской области убили адвоката Дмитрия Калиниченко

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 410
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники чапаевского отдела управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. ЧП произошло около восьми часов вечера у дома 53 на ул. Ленина.

Фото: СУ СК по Самарской области

"По предварительной информации, все началось с того, что мужчина поссорился с родственником. Он пришел в общежитие, где жил родственник, встретил его в подъезде и стал бить ножом. Пострадавшему вызвали скорую соседи. Он сейчас в больнице", — рассказал источник Волга Ньюс.

А нападавший вышел на улицу. И там встретил адвоката своего родственника. Мужчина напал с ножом и на него. Адвокат скончался на месте.

"Скорее всего, адвокат попался на глаза случайно. Пришел бы минут на 10 позже — остался бы жив", — сообщают другие источники.

По предварительным данным, между поссорившимися родственниками изначально мог быть гражданский спор в суде.

Правоохранители смогли быстро задержать подозреваемого. Ему 44 года. Сейчас ведется следствие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31