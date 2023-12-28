В Самарской области убили адвоката Дмитрия Калиниченко

Сотрудники чапаевского отдела управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. ЧП произошло около восьми часов вечера у дома 53 на ул. Ленина.
"По предварительной информации, все началось с того, что мужчина поссорился с родственником. Он пришел в общежитие, где жил родственник, встретил его в подъезде и стал бить ножом. Пострадавшему вызвали скорую соседи. Он сейчас в больнице", — рассказал источник Волга Ньюс.
А нападавший вышел на улицу. И там встретил адвоката своего родственника. Мужчина напал с ножом и на него. Адвокат скончался на месте.
"Скорее всего, адвокат попался на глаза случайно. Пришел бы минут на 10 позже — остался бы жив", — сообщают другие источники.
По предварительным данным, между поссорившимися родственниками изначально мог быть гражданский спор в суде.
Правоохранители смогли быстро задержать подозреваемого. Ему 44 года. Сейчас ведется следствие.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.