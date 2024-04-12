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Газовая отрасль ТЭК

ФАС обязала СВГК пересмотреть тарифы на техобслуживание

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское управление Федеральной антимонопольной службы выявило признаки нарушений в действиях ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) и ОАО "Самарагаз". Как сообщает ведомство, компании злоупотребили "доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В УФАС отмечают, что по действующему законодательству компании самостоятельно устанавливают размер платы за услуги по техобслуживанию газового оборудования. При этом цены, установленные СВГК и "Самарагазом" превышают стоимость аналогичных услуг в Приволжском федеральном округе.

В ведомстве посчитали тарифы экономически не обоснованными.

В итоге антимонопольный орган обязал компании в срок до 8 мая установить экономически обоснованные цены на услуги, а также привести формы типовых договоров в соответствие с действующим законодательством.

Сколько стоит обслуживание газового оборудования в Самарской области Сколько стоит обслуживание газового оборудования в Самарской области
С 1 января 2024 г. в Самарской области изменилась стоимость услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в МКД. Тарифы были рассчитаны согласно новым требованиям федерального закона "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом. Проводить проверку и ремонт газовых плит, котлов, водонагревателей, а значит и отвечать за их работоспособность и надежность вправе только специалисты газораспределительных компаний, к которым присоединен частный или многоквартирный дом.

Напомним, стоимость услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в Самарской области изменилась с 1 января 2024 года. Это произошло из-за новых требований федерального закона "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом. Проводить проверку и ремонт газовых плит, котлов, водонагревателей, а значит и отвечать за их работоспособность и надежность вправе только специалисты газораспределительных компаний, к которым присоединен частный или многоквартирный дом.

Увеличение тарифов стало причиной недовольства жителей региона. По поручению губернатора Дмитрия Азарова была начата проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний. Правительством региона в адрес Министерства строительства РФ были направлены письма с предложениями по внесению изменений в методику расчета тарифов.

ООО "СВГК" является крупнейшей в регионе компанией, занимающейся транспортировкой газа непосредственно потребителям. По данным ИАС Seldon.Basis, основными бенефициарами компании являются бизнесмен Владимир Аветисян и его партнер Александр Розенцвайг. Им же подконтролен "Самарагаз".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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