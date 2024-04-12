ФАС обязала СВГК пересмотреть тарифы на техобслуживание

Самарское управление Федеральной антимонопольной службы выявило признаки нарушений в действиях ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) и ОАО "Самарагаз". Как сообщает ведомство, компании злоупотребили "доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

В УФАС отмечают, что по действующему законодательству компании самостоятельно устанавливают размер платы за услуги по техобслуживанию газового оборудования. При этом цены, установленные СВГК и "Самарагазом" превышают стоимость аналогичных услуг в Приволжском федеральном округе.

В ведомстве посчитали тарифы экономически не обоснованными.

В итоге антимонопольный орган обязал компании в срок до 8 мая установить экономически обоснованные цены на услуги, а также привести формы типовых договоров в соответствие с действующим законодательством.

Сколько стоит обслуживание газового оборудования в Самарской области С 1 января 2024 г. в Самарской области изменилась стоимость услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в МКД. Тарифы были рассчитаны согласно новым требованиям федерального закона "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом. Проводить проверку и ремонт газовых плит, котлов, водонагревателей, а значит и отвечать за их работоспособность и надежность вправе только специалисты газораспределительных компаний, к которым присоединен частный или многоквартирный дом.

Напомним, стоимость услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в Самарской области изменилась с 1 января 2024 года. Это произошло из-за новых требований федерального закона "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом. Проводить проверку и ремонт газовых плит, котлов, водонагревателей, а значит и отвечать за их работоспособность и надежность вправе только специалисты газораспределительных компаний, к которым присоединен частный или многоквартирный дом.

Увеличение тарифов стало причиной недовольства жителей региона. По поручению губернатора Дмитрия Азарова была начата проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний. Правительством региона в адрес Министерства строительства РФ были направлены письма с предложениями по внесению изменений в методику расчета тарифов.