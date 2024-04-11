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Госдума поддержала предложение Дмитрия Азарова о совершенствовании расчета тарифа на обслуживание газового оборудования

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 апреля в Государственной Думе прошло пленарное заседание, на котором в числе прочих рассматривался вопрос о стоимости технического обслуживания газового оборудования в домах.
Ситуация с увеличением стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования актуальна для многих регионов, в числе которых и Самарская область.

Напомним, решением вопроса системно занимались власти Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в ответ на многочисленные обращения и жалобы на стоимость обслуживания газового оборудования, поступающие от жителей региона.

"Занимаюсь этой проблемой совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы, инициировал проверку обоснованности принятых решений. Обязательно доведем эту работу до конца — в интересах жителей региона", — подчеркивал ранее губернатор.

В феврале этого года правительством Самарской области в адрес Министерства строительства РФ были направлены письма с предложениями по внесению изменений в методику, которые позволят избежать необоснованного завышения тарифов газораспределительными организациями. Кроме того, губернатор Дмитрий Азаров обозначил существующую проблему перед депутатами, которые представляют интересы нашего региона в Государственной Думе. Итогом этой работы стало поддержанное сегодня на заседании Госдумы решение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости разобраться в методических рекомендациях Минстроя и росте тарифов на обслуживание газового оборудования.

"Тема крайне резонансная, она волнует людей. Наша обязанность — защищать интересы граждан, представлять их интересы в парламенте. А здесь случай особый, мы должны еще заниматься правоприменительной практикой и ее анализом. Самое плохое, когда начинают анализировать ситуацию и вести диалог, идет отсыл к методическим указаниям министерства строительства и ЖКХ. Все сделано по закону. По какому закону? В соответствии с методическими рекомендациями. Вот давайте изучим, что за методические рекомендации", — сказал Вячеслав Володин.

Гид потребителя

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