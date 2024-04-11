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Губернатор Власть и политика

Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о работе, которую региональные власти проводят совместно с контрольно-надзорными органами в отношении установленного газораспределительными организациями тарифа на внутридомовое и внутриквартирное газовое обслуживание (ВДГО и ВКГО).

"Мне поступают многочисленные обращения земляков по поводу произошедшего увеличения стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования. Занимаюсь этой проблемой совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы, инициировал проверку обоснованности принятых решений. Коллегами уже возбуждены административные дела. Обязательно доведем эту работу до конца — в интересах жителей региона", — рассказал губернатор.

Кроме того, отметил Дмитрий Азаров, детальный разбор этой ситуации выявил несовершенства в федеральных методических указаниях, определяющих порядок этой работы и утвержденных приказом Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр.

"5 и 8 февраля мы направили в адрес министерства строительства РФ письма с предложениями по внесению изменений в методику, которые позволят избежать необоснованного завышения тарифов газораспределительными организациями. Считаю, что такая корректировка необходима, и надеюсь, что Минстрой примет наши предложения. Кроме того, обозначил проблему перед депутатским корпусом, представляющим интересы нашего региона в Государственной думе. Рассчитываю на их поддержку в этом вопросе", — отметил губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров указал на еще одну проблему в работе ряда организаций, осуществляющих газовое обслуживание в регионе, — это отсутствие диалога с потребителями.

"Те организации, которые должным образом не ведут разъяснительную работу с населением, не рассказывают о подходах, которые применяются в соответствии с федеральным законодательством, о том, когда и как будут проводиться работы, за которые выставляются счета, обязаны срочно исправлять ситуацию. Массовая рассылка квитанций при отсутствии диалога с людьми — это пагубная практика, которая закономерно приводит к росту социальной напряжённости", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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