Сколько стоит обслуживание газового оборудования в Самарской области

С 1 января 2024 г. в Самарской области изменилась стоимость услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в МКД. Тарифы были рассчитаны согласно новым требованиям федерального закона "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом. Проводить проверку и ремонт газовых плит, котлов, водонагревателей, а значит и отвечать за их работоспособность и надежность вправе только специалисты газораспределительных компаний, к которым присоединен частный или многоквартирный дом.

Как теперь выглядят прейскуранты на обслуживание оборудования? Портал "Волга Ньюс" собрал тарифы всех профильных компаний региона на основные услуги в одной таблице.

Таким образом законодательством закреплен принцип технического обслуживания: одно домовладение — одна газораспределительная компания. Та компания, чьи сети подводятся к дому, и обеспечивает комплексное обслуживание внутри дома и в квартирах. Собственники жилья точно знают, с кого спрашивать, и кто отвечает за безопасность всего домовладения.

Потребители использующее "голубое топливо" в быту обязаны были до 1 января 2024 г. заключить или переоформить договор технического обслуживания газового оборудования по новой форме утвержденной Минстроем России. А затраты на внутридомовые сети будут включены в квитанции управляющих компаний. Останется и плата за транспортировку газа.

Согласно новым требованиям, газовые компании — всего в Самарской области в этом направлении работает шесть организаций — руководствуясь методическими указаниями Минстроя России, самостоятельно рассчитывают стоимость обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Так, одна из шести компаний провела эту работу еще в сентябре 2023 г. — с момента вступления в силу изменений в законодательстве. Другие организации провели пересмотр стоимости в январе 2024 года.

Например, обслуживание внутридомовых газопроводов в жилых домах и внутриквартирной газовой разводки дороже всего обойдется в компании "Вымпелгаз" — 340 руб., для абонентов СВГК стоимость работ за те же услуги установлена в размере 234,72 руб. (это минимальный тариф в регионе).

Предложенные расценки на обслуживание внутридомовых газопроводов вызвали вопросы управляющих компаний, которые, в свою очередь, будут закладывать стоимость этих услуг в квитанции населению. Это и стало поводом для обсуждения на заседании областного правительства в понедельник, 5 февраля.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова начата проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний. Ее проводит министерство энергетики и ЖКХ Самарской области совместно с департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области, государственной жилищной инспекцией Самарской области и региональным Управлением Федеральной антимонопольной службы. Соответствующие документы запрошены у газораспределительных организаций.

Министр ЖКХ и энергетики Самарской области Владимир Василенко доложил о том, что провел работу с газораспределительными организациями. "Меня заверили, что, пока вопрос в полном объеме не будет отрегулирован в правовом поле, счета по измененной стоимости людям выставляться не будут", — подчеркнул Владимир Василенко.