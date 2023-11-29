Жителям Самарской области напомнили о необходимости заключить новый договор на техобслуживание газового оборудования

Потребителям газа осталось чуть больше месяца, чтобы оформить договор на техобслуживание газового оборудования, избежать неприятных санкций и быть спокойными за благоприятную "погоду в доме".

По новым требованиям Федерального закона "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом — потребители использующее "голубое топливо" в быту обязаны до 1 января 2024 года заключить или переоформить договор технического обслуживания газового оборудования. Проводить проверку и ремонт газовых плит, котлов, водонагревателей, а значит и отвечать за их работоспособность и надежность вправе только специалисты газораспределительных компаний, к которым присоединен частный или многоквартирный дом.

Договоры о техобслуживании ВКГО в многоквартирном доме, заключенные ранее, должны быть перезаключены с ГРО по новой утвержденной Минстроем России форме и в срок до конца текущего года.

Договоры о техобслуживании, заключенные собственниками индивидуальных жилых домов в прежний период, действуют до их прекращения или расторжения и после должны быть оформлены со своей газораспределительной организацией.

Новым законодательством закреплен принцип технического обслуживания: одно домовладение — одна газораспределительная компания. Та компания, чьи сети подводятся к дому и обеспечивает комплексное обслуживание внутри дома и в квартирах. Собственники жилья точно знают с кого спрашивать, и кто отвечает за безопасность всего домовладения.

В регионе действуют 6 газораспределительных организаций (ГРО). Узнать свою ГРО возможно с помощью онлайн сервиса по номеру лицевого счета samararegiongaz.ru/poisk-obsluzhivayushchey-kompanii-po-litsevomu-schetu/.

Далее, узнать об условиях ТО газового оборудования можно на сайте ГРО:

1. ООО "Газпром газораспределение Самара"

445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Никитинская, д. 1 63gaz.ru

2. ООО "СВГК"

443010, Самарская область, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А, стр. 7 svgk.ru

3. ОАО "Самарагаз"

443010, Самарская область, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А, стр. 7 samaragaz.ru

4. ОАО "Сызраньгаз"

446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Красноармейская, д. 21 syzrangaz.ru

5. ООО "Вымпелгаз"

443070, Самарская область, г. Самара, ул. Дзержинского, стр. 52 М, офис 20 viempelgroup.ru

6. ООО "УК "Юг-Газ"

443085, Самарская область, Волжский район, п.Придорожный, ул. Весенняя, д. 1 yuggaz.ru

Получив контакты организации, узнав условия, подавайте заявку на заключение/перезаключение договора.

Заявку на заключение договора можно подать несколькими способами:

обратиться лично в газораспределительную организацию;

оформить заявку на официальном сайте ГРО;

отсканировать QR-код, размещенный на квитанции по оплате газа.

Кроме того, договор можно заключить и онлайн не выходя из дома, заполнив на официальном сайте ГРО необходимые параметры и подписав документ приложением "ГОСКЛЮЧ". Копию договора нужно обязательно направить поставщику газа на электронный адрес vdgo@samgas.ru или лично передать в ближайший офис "Газпром межрегионгаз Самара".

В случае не заключения договора, фактически игнорирования требований закона — предусмотрено ограничение подачи газа абоненту.

"Сегодня договоры на техобслуживание газового внутридомового и внутриквартирного оборудования жителями активно заключаются. И я надеюсь, что с новыми требованиями качество обслуживания населения в разы возрастет, как и уровень безопасности в наших домах и населенных пунктах", — уверен Михаил Смирнов — генеральный директор "Газпром газораспределение Самара" и "Газпром межрегионгаз Самара".

"Важно помнить, что раз в год слесарь газораспределительной компании обязан производить проверку работоспособности системы и газового оборудования в доме. Пренебрегать этим нельзя. Для удобства наших абонентов мы на сайте компании предлагаем выбрать удобные для себя день и время прихода специалиста и подать заявку онлайн не выходя из дома. За качеством работы наших специалистов мы тщательно следим и предлагаем потребителем оставлять отзывы и оценки по итогам выполненных работ. Такая возможность онлайн также представлена. Делаем все, чтобы пользование газом было людям удобным, выгодным и безопасным", — подчеркнул руководитель компании.