По поручению губернатора в Самаре проверяют обоснованность тарифов за техобслуживание газового оборудования

В понедельник, 5 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве региона. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, главы городов и районов региона. Отдельное внимание было уделено вопросу стоимости услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в МКД.

1 сентября 2023 г. вступили в силу изменения в федеральное законодательство (федеральный закон от 18.03.2023 № 71-ФЗ), согласно которым исключительным правом по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обладает специализированная газораспределительная организация, которая осуществляет транспортировку газа до места подключения внутридомового газового оборудования. Также федеральным Министерством строительства приказом от 29.05.2023 № 387/пр утверждены методические указания по расчету оплаты за техническое обслуживание газового оборудования.

В связи с этим газовые компании — всего в Самарской области в этом направлении работает шесть организаций — руководствуясь методическими указаниями Минстроя России, самостоятельно рассчитывают стоимость обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Так, одна из шести компаний провела эту работу еще в сентябре 2023 г. — с момента вступления в силу изменений в законодательстве.

Другие организации провели пересмотр стоимости в январе 2024 года. Однако предложенные расценки вызвали вопросы управляющих компаний, которые, в свою очередь, будут закладывать стоимость этих услуг в квитанции населению.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова начата проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний. Ее проводит министерство энергетики и ЖКХ Самарской области совместно с департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области, государственной жилищной инспекцией Самарской области и региональным Управлением Федеральной антимонопольной службы. Соответствующие документы запрошены у газораспределительных организаций.

Министр ЖКХ и энергетики Самарской области Владимир Василенко доложил о том, что провел работу с газораспределительными организациями. "Меня заверили, что, пока вопрос в полном объеме не будет отрегулирован в правовом поле, счета по измененной стоимости людям выставляться не будут", — подчеркнул Владимир Василенко.

"До окончания всех проверок никаких изменений для людей быть не должно", — поставил задачу Дмитрий Азаров. Глава региона поручил руководителю минЖКХ области держать ситуацию на личном контроле и доложить о результатах проведенной проверки.