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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев написал заявление в Следственный комитет на СВГК и "Самарагаз"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился в правоохранительные органы с заявлением о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей ОАО "Самарагаз" и ООО "СВГК".

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Глава региона пояснил, что такой шаг связан с чрезвычайными происшествиями, связанными с неисправностью газовых сетей.

"В ноябре 2024 года, 2 и 23, произошло два случая взрыва газовой смеси, в результате которых пострадали три человека, — напомнил Вячеслав Федорищев. — Согласно имеющимся в распоряжении документам, поступившим от ГУ МЧС России по Самарской области, в качестве причины указанных происшествий предполагается неисправность газового оборудования. В прилагаемых документах обозначено иные и многочисленные происшествия, произошедшие на территории Самарской области в сфере эксплуатации газового оборудования, что свидетельствует о систематическом халатном отношении ответственных организаций и их руководителей к процессу предоставления критически важных услуг для населения по эксплуатации газового оборудования".

Он также сообщил, что 24 декабря произошел очередной взрыв бытового газа - в Самаре в доме № 18 по ул. Самарской.

"Полагаю, что между указанными происшествиями и качеством представляемых условий в обозначенной сфере существует причинно-следственная связь, свидетельствующая о признаках наличия составов преступления в деятельности руководителей тех организаций, которые недобросовестно выполняют взятые на обязательства. Так, конкретно ОАО "Самарагаз" и ООО "СВГК" до настоящего времени выполнены не в полном объеме работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах", - отметил губернатор.

Он привел данные, что "Самарагаз" заключено с физическими лицами более 3,3 млн договоров по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. При этом актов выполненных работ имеется лишь 221,6 тысячи. У СВГК, по его данным, нет актов на около 30 тыс. договоров.

"За истекший период 2024 года на территории Самарской области произошло 43 происшествия, фактически в среднем более трех раз в месяц, что, как представляется, является следствием, в том числе халатной работы руководства указанных выше организаций. [...] На основании вышеизложенного в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 УПК Российской Федерации, прошу провести проверку [...] и принять решение о возбуждении уголовного дела по статьям 293 УК РФ "Халатность", 238 УК Российской Федерации "Производство, хранение и перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы для не отвечающих требованиям безопасности", а также по иным составам в случае необходимости", - обратился губернатор, добавив, что заявление о совершении преступления он только что подписал и направил в адрес Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, а копия - в прокуратуру региона.

Напомним, это обращение в органы Вячеслав Федорищев анонсировал 19 декабря во время телепрограммы "Очная ставка".

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