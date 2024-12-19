Вячеслав Федорищев прокомментировал возможные махинации с газовым оборудованием

В четверг, 19 декабря, губернатор Самарской области после программы "Очная ставка" прокомментировал журналистам возможные аферы с газовым оборудованием в регионе. По словам Вячеслава Федорищева, он уже обсуждал ситуацию с сотрудниками правоохранительных органов.

"Пока мне пояснили, что не является преступлением то, что с людей деньги собрали за 11 месяцев, оборудование не проверили, условия не выполнили. Потому что есть еще две недели. Может быть, за две недели дойдут в 100 тыс. домохозяйств квалифицированные ребята — тогда это преступлением не будет считаться. Я так не считаю. Но я не могу подавать заявление, не подкрепленное той квалификацией, которая требуется. Поэтому я считаю лично, что это с точки зрения юриспруденции, может, так и должно быть, но по жизни так быть не должно", — отметил глава региона.

Он также сообщил, что правительство пытается найти форму, в которой правильно это заявление подать.

"Мы точно это сделаем до конца года. Помогает очень правоохранительный блок", — отметил он.

Вячеслав Федорищев также сообщил, что уже публично рассказал про ситуацию вице-премьеру, Министерству энергетики, "Газпрому", правоохранительным структурам — задействовал все инструменты. От также сказал, что готов дойти до крайних мер и попросить поддержки у высшей инстанции, если это потребуется.

Напомним, 1 сентября 2023 г. вступили в силу изменения в федеральное законодательство (федеральный закон от 18.03.2023 №71-ФЗ). Согласно новым правилам, обслуживать газовое оборудование в домах и квартирах имеет право только та организация, которая транспортирует газ до места подключения. Такое решение призвано повысить ответственность компаний за содержание газовой инфраструктуры и снизить количество происшествий, связанных с неисправностью оборудования.

Газораспределительные организации установили расценки на виды работ, которые их обязали проводить, но стоимость услуг вызвала вопросы у жителей и властей региона. Поэтому была инициирована проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний. По итогам расследования комиссия ФАС пришла к выводу, что "Самарагаз", "СВГК", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ" завысили тарифы и допустили несколько нарушений.