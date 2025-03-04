В Самаре судят членов ОПС, бравших кредиты на подставных лиц

В Самаре направлено в суд дело организованного преступного сообщества, промышлявшего оформлением кредитов на подставных лиц. Об этом Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

На скамье подсудимых в Кировском районном суде оказались 12 человек. Общая сумма похищенного по 49 эпизодам мошенничества оценена в более 50 млн рублей. В деле также есть обвинение в создании ОПС, легализации денег, полученных преступным путем, и участии в деятельности экстремистской организации.

По данным следствия, преступное сообщество организовал Асиф Амлет оглы Омаров. Человек с такими ФИО был дважды зарегистрирован в Самаре как индивидуальный предприниматель — в 2011–2017 гг. он занимался розничной торговлей, а в 2021–2024 гг. — предоставлением брокерских услуг по ипотечным операциям.

Предполагается, что ОПС действовало с мая 2019 г. по октябрь 2022 года. Омаров привлек к участию в нем не менее 15 человек, которые действовали на территории Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, а также Татарстана.

Суть преступной схемы состояла в том, что участники ОПС подыскивали граждан, остро нуждающихся в деньгах, подделывали документы, подтверждающие их трудоустройство и доходы, приводили их в более менее презентабельный вид, инструктировали и оформляли в банках кредиты на суммы от 230 тыс. до 2,2 млн рублей. Большую часть средств они забирали себе. Затем в течение нескольких месяцев гасили проценты по кредиту, чтобы мошенничество не было очевидным.

При этом у группировки был даже офис. В 2019–2021 гг. она базировалась в ТЦ "Марка" на проспекте Кирова, а затем в ТЦ "Парк Хаус". Телефоны офиса указывались в поддельных справках о доходах, чтобы служба безопасности банка за подтверждением данных звонила не в реально существующую организацию, а членам ОПС.

Наибольшую сумму обвиняемым удалось выручить на жителе Похвистневского района Василии Белякине, на которого был оформлены два кредита на 3,2 млн рублей. Он при этом сам входил в ОПС, считают правоохранители.

Ему подделали документы о трудоустройстве на один из самарских заводов и справку о доходах. От его имени на сайте банка заполнили заявку на кредит. Также получателю кредита передали для заучивания "легенду" на листе бумаги и обеспечили ему опрятный внешний вид. В итоге заявка была одобрена, и мужчина 5 декабря забрал в офисе банка карту с 2,2 млн рублей. Из них 1,88 млн руб. сняли члены ОПС. В тот же день на Белякина был оформлен кредит в другом банке на сумму 990 тыс. рублей.

Помимо эпизодов с мошенничеством троим участникам ОПС вменяется ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Они, по данным следствия, вносили деньги в "общак" движения АУЕ ("Арестантский уклад един"), которое в 2020 г. Верховный суд РФ запретил как движение экстремистской направленности.