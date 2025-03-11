В Самарской области рассматривают три площадки под строительство крематория

Власти Тольятти продолжают работать над вопросом строительства крематория. Чиновники подготовили поправки в генплан города и отобрали три площадки, которые подходят для размещения объекта. Об этом стало известно на заседании городской думы.

Вопрос подняли во время рассмотрения информации о состоянии похоронного дела в Тольятти. С докладом перед депутатами выступил и. о. руководителя департамента городского хозяйства Михаил Арзамасцев.

По его словам, сейчас действует 6 кладбищ. Два расположены в Центральном районе: на ул. Баныкина ("Баныкинское") и Обводном шоссе ("Тольяттинское городское"), три — в Комсомольском районе: на Поволжском шоссе ("Тоазовское"), в мкр. Федоровка ("Федоровское"), в мкр. Новоматюшкино ("Старое Новоматющкинское"). Еще одно находится в Ставропольском районе — на территории Новоматюшкинского кладбища ("Новое Новоматющкинское"). Общая площадь кладбищ составляет 207 га.

На сегодняшний день ресурс земли для новых захоронений заканчивается на "Тоазовском кладбище". Поэтому мэрия ведет работу по созданию нового кладбища на Обводном шоссе. Для этого выбрали участок площадью 400 тыс. кв. метров. В 2025 г. планируется приступить к разработке проекта, на что потратят 13,6 млн рублей. Построить кладбище хотят в 2027 году при условии финансирования.

Заместитель председателя комиссии думы по городскому хозяйству Владимир Бобров в свою очередь отметил, что средства на проектирование нового кладбища и его строительство в 2027 году были выделены еще прошлым летом. Однако вопрос застопорился.

"Мы предлагаем ускорить процесс внесения изменений в Генплан по двум дополнительным участкам, которые есть в Тольятти под кладбища, это примерно 40 га. Мы услышали на заседании Думы, что была направлена заявка в Правительство Самарской области. Думаем, что до начала лета эта ситуация исправится", — сказал депутат.

Кроме того, на заседании гордумы был представлен проект изменений в генплан Тольятти, который предусматривает строительство крематория на две печи с санитарно-защитной зоной в 500 метров. Под объект потребуется 0,3 га.

Михаил Арзамасцев рассказал, что сейчас рассматриваются три варианта размещения крематория:

вблизи пересечения Обводного и Поволжского шоссе, на территории городского кладбища Тольятти;

вблизи пересечения Обводного и Поволжского шоссе, на территории бывшей городской свалки;

восточная часть Северного промузла, вблизи территории ГРС-10 (газораспределительная станция).

В итоге депутаты заявили о необходимости урегулировать все вопросы, связанные с обустройством нового кладбища, активизировать реализацию проекта по строительству крематория. Проект поправок в генплан нуждается в доработке.

Вопрос строительства крематория в Самарской области обсуждают уже долгие годы. В 2018 году построить крематорий собирались рядом с кладбищем Рубежное. Инвестор уже приступил к работам, но жители поселка Рубежный выступили против. В итоге выяснилось, что разрешение на строительство выдали с нарушением процедуры, и его отменили.

В 2020 г. стало известно, что крематорий вместе с новым кладбищем хотят построить в районе села Кривое Озеро Красноярского района. Но и там жители оказались не рады такой перспективе. С властями судились и прокуратура, и сельчане. Ситуацией даже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Но пока власти разрешили конфликт лишь частично.

В 2024 г. началось обсуждение вопроса строительства крематория в Тольятти. Администрация объявила о поиске инвестора.

В Самаре тоже неоднократно поднимали вопрос о строительстве крематория. Однако подходящих площадок в городе нет. Тем не менее, власти решили построить колумбарии на общественных кладбищах.