В Самарской области появится единый оператор ритуальных услуг

В Самарской области власти до конца года изменят подход к работе в сфере ритуальных услуг. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании правительства в четверг, 9 января.

По словам главы региона, сейчас на рынке ритуальных услуг работает большое количество не только муниципальных, но и частных предприятий.

"Зачастую складывается ощущение, что это не только предпринимательское сообщество, но еще и криминальное. Есть такая гипотеза, что вообще в целом похоронный бизнес криминализирован", - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил изучить опыт других регионов и в течение месяца подготовить указ, регламентирующий последовательное изменение работы в данной сфере. Ответственным за это назначен вице-губернатор Максим Ковалев.

"Очень хороший опыт был у Москвы. Есть одно государственное бюджетное учреждение, которое полностью обеспечивает все услуги, связанные с ритуальным делом. Давайте к этому перейдем. Одно региональное учреждение, которое будет работать во всех муниципалитетах в открытом и понятном формате, без наценок и надбавок, без коррупции. Я знаю, как это сложно, но, уважаемые коллеги, для того мы и есть с вами, чтобы выполнять сложные задачи по трансформации разных сфер в открытые, эффективные и чистые", - заявил глава региона.

Также в рамках этой реформы планируется разработка единого формата благоустройства кладбищ и приведение в порядок захоронений ветеранов войн.