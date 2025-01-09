В Самарской области появится единый оператор ритуальных услуг

В Самарской области власти до конца года изменят подход к работе в сфере ритуальных услуг. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании правительства в четверг, 9 января.
По словам главы региона, сейчас на рынке ритуальных услуг работает большое количество не только муниципальных, но и частных предприятий.
"Зачастую складывается ощущение, что это не только предпринимательское сообщество, но еще и криминальное. Есть такая гипотеза, что вообще в целом похоронный бизнес криминализирован", - отметил Вячеслав Федорищев.
Губернатор поручил изучить опыт других регионов и в течение месяца подготовить указ, регламентирующий последовательное изменение работы в данной сфере. Ответственным за это назначен вице-губернатор Максим Ковалев.
"Очень хороший опыт был у Москвы. Есть одно государственное бюджетное учреждение, которое полностью обеспечивает все услуги, связанные с ритуальным делом. Давайте к этому перейдем. Одно региональное учреждение, которое будет работать во всех муниципалитетах в открытом и понятном формате, без наценок и надбавок, без коррупции. Я знаю, как это сложно, но, уважаемые коллеги, для того мы и есть с вами, чтобы выполнять сложные задачи по трансформации разных сфер в открытые, эффективные и чистые", - заявил глава региона.
Также в рамках этой реформы планируется разработка единого формата благоустройства кладбищ и приведение в порядок захоронений ветеранов войн.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?