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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области появится единый оператор ритуальных услуг

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области власти до конца года изменят подход к работе в сфере ритуальных услуг. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании правительства в четверг, 9 января.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

По словам главы региона, сейчас на рынке ритуальных услуг работает большое количество не только муниципальных, но и частных предприятий.

"Зачастую складывается ощущение, что это не только предпринимательское сообщество, но еще и криминальное. Есть такая гипотеза, что вообще в целом похоронный бизнес криминализирован", - отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил изучить опыт других регионов и в течение месяца подготовить указ, регламентирующий последовательное изменение работы в данной сфере. Ответственным за это назначен вице-губернатор Максим Ковалев.

"Очень хороший опыт был у Москвы. Есть одно государственное бюджетное учреждение, которое полностью обеспечивает все услуги, связанные с ритуальным делом. Давайте к этому перейдем. Одно региональное учреждение, которое будет работать во всех муниципалитетах в открытом и понятном формате, без наценок и надбавок, без коррупции. Я знаю, как это сложно, но, уважаемые коллеги, для того мы и есть с вами, чтобы выполнять сложные задачи по трансформации разных сфер в открытые, эффективные и чистые", - заявил глава региона.

Также в рамках этой реформы планируется разработка единого формата благоустройства кладбищ и приведение в порядок захоронений ветеранов войн. 

Гид потребителя

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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