В Самаре строительство крематория назвали способом снижения цен на похороны

Новые кладбища для Самары будут строиться без крематориев. Однако такой объект для города будет полезен. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

"Конечно, такой объект необходим городу-миллионнику - он не только снизит необходимость поиска обширных земельных участков для захоронений, но и позволит снизить стоимость ритуальных услуг на рынке. Однако строительство крематория в черте Самары не представляется возможным. Для него требуется большая санитарно-защитная зона, а подходящих участков в городе нет. Но если такой объект появится в Самарской области, это пойдет на пользу Самаре", - объяснил Владислав Зотов.

Для Самары планируют построить два новых кладбища. Одно разместят рядом с южной окраиной города, в районе поселка Воскресенка Волжского района. Второе - в селе Ясная Поляна, которое находится за торговым центром "Мега".

Что касается планов относительно строительства крематория, то такой объект собирались разместить в Красноярском районе. Но местные жители выступили против.

Недавно в Тольятти начали поиск инвестора для строительства крематория. Причина - нехватка мест для захоронений.