Мэрия Тольятти ищет инвестора для строительства крематория

Глава Тольятти Николай Ренц после инспекции кладбищ заявил, что администрация ищет подрядчика для строительства крематория. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Прямо могу сказать, что относительно кладбищ в целом в Тольятти назревает серьезная проблема. На 4-й очереди кладбища по Поволжскому шоссе свободных мест для новых захоронений практически не осталось. Не исключаю, что до конца года мы исчерпаем этот ресурс. И фактически основным местом захоронений у нас будет кладбище на Обводном шоссе. На существующем сейчас погосте места осталось тоже не так много - в пределах 5-7 га, плюс новое кладбище, примыкающее к нему, площадью 40 га. По нашим оценкам, эта территория может быть занята могилами в течение ближайших 10 лет и, соответственно, встанет вопрос, где хоронить людей дальше", - рассказал мэр.

"В этой связи мы сейчас активно ищем тех, кто готов будет построить крематорий, чтобы нам можно было обеспечить выбор для людей и не требовалось столько места под могилы. Хотя, конечно, мы не должны исключать и лишать людей возможности захоронить близкого человека традиционным способом", - отметил Ренц.