В Самаре подорожают услуги по погребению

Мэрия Самары подготовила проект постановления, в соответствии с которым будут внесены изменения в документ от 2018 года, определяющий стоимость услуг по погребению на территории города. Разработчиком проекта нормативного правового акта выступил городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли.

В прилагаемой документации отмечается, что проект постановления определяет стоимость услуг "с учетом коэффициента индексации, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению по категориям умерших, возмещение которой производится за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации".

С 1 февраля 2025 года общая стоимость услуг по погребению в Самаре составит 9165 рублей (ранее она составляла 8370 рублей). Подробнее - в таблице:

№

п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб. 1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2 173,39 3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 032,20 4. Погребение 5 959,78 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 9 165,37

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта - со дня его официального опубликования. Он распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2025 г. Контроль за выполнением возложен на руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Юлию Ашуркову.