В Самаре подорожают услуги по погребению

Мэрия Самары подготовила проект постановления, в соответствии с которым будут внесены изменения в документ от 2018 года, определяющий стоимость услуг по погребению на территории города. Разработчиком проекта нормативного правового акта выступил городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли.
В прилагаемой документации отмечается, что проект постановления определяет стоимость услуг "с учетом коэффициента индексации, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению по категориям умерших, возмещение которой производится за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации".
С 1 февраля 2025 года общая стоимость услуг по погребению в Самаре составит 9165 рублей (ранее она составляла 8370 рублей). Подробнее - в таблице:
|
№
|
Вид услуг по погребению
|
Тариф, руб.
|
1.
|
Оформление документов, необходимых для погребения
|
Бесплатно
|
2.
|
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
|
2 173,39
|
3.
|
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
|
1 032,20
|
4.
|
Погребение
|
5 959,78
|
|
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
|
9 165,37
Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта - со дня его официального опубликования. Он распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2025 г. Контроль за выполнением возложен на руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Юлию Ашуркову.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны