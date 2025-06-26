Самарские депутаты поддержали новые ограничения и штрафы для владельцев животных

В четверг, 26 июня, депутаты Самарской губернской думы в первом чтении единогласно приняли поправки в региональное законодательство, регулирующее вопросы обращения с животными. До 8 июля желающие смогут внести свои предложения к законопроектам.
Напомним, планируется ввести новые правила для владельцев домашних питомцев - жителей обяжут регистрировать своих животных, а также установят ограничения по количеству домашних животных, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках.
"Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 кв. м площади составляет не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух собак высотой в холке до 30 см, - указано в законопроекте. - Предельное количество домашних животных при содержании на земельных участках (не занятых жилыми и нежилыми помещениями), принадлежащих юрлицам, ИП и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см".
Помимо этого, законопроект разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека.
Уточняются и территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары и площадки вблизи торговых объектов и торговых мест.
Также планируется введение новых штрафов за нарушение этих норм.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.