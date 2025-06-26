Самарские депутаты поддержали новые ограничения и штрафы для владельцев животных

В четверг, 26 июня, депутаты Самарской губернской думы в первом чтении единогласно приняли поправки в региональное законодательство, регулирующее вопросы обращения с животными. До 8 июля желающие смогут внести свои предложения к законопроектам.

Напомним, планируется ввести новые правила для владельцев домашних питомцев - жителей обяжут регистрировать своих животных, а также установят ограничения по количеству домашних животных, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках.

"Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 кв. м площади составляет не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух собак высотой в холке до 30 см, - указано в законопроекте. - Предельное количество домашних животных при содержании на земельных участках (не занятых жилыми и нежилыми помещениями), принадлежащих юрлицам, ИП и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см".

Помимо этого, законопроект разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека.

Уточняются и территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары и площадки вблизи торговых объектов и торговых мест.

Также планируется введение новых штрафов за нарушение этих норм.