16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области для владельцев домашних животных введут новые штрафы Участник "Школы героев" Денис Радченко помог жителям Самары решить коммунальные проблемы Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская конференция Семь самарских УК могут наказать за ужасное состояние домов В регионе изменится расписание электричек

Общество

В Самарской области для владельцев домашних животных введут новые штрафы

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская губернская дума рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях. Он предусматривает введение новых штрафов, в том числе для владельцев домашних животных.

Фото: Александра Ламзина

Поправки инициировали в связи с решение скорректировать региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. Вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев. Во-первых, в законе будет закреплена обязанность жителей региона регистрировать своих животных. Во-вторых, установят требования к количеству домашних питомцев, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках. Почитайте об этом подробнее.

За нарушения этих новых правил предлагается установить штрафы в размере:

  • для физических лиц - от 3 до 5 тысяч рублей,
  • для должностных лиц - от 5 до 7 тысяч рублей,
  • для юридических лиц - от 7 до 15 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает введение штрафов за несоблюдение установленных требований к организации деятельности пунктов временного содержания животных. Взыскание для граждан составит 3-5 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

В документе говорится, что протоколы будут выписывать за нарушения:

  • порядка осуществления мероприятий,
  • требований к размещению пунктов,
  • требований к транспортировке, содержанию, кормлению и поению, вакцинации, идентификации, учету и стерилизации животных,
  • требований к передаче отловленных потерявшихся животных их хозяевам и бездомных животных новым владельцам или в приют для животных,
  • требований к возврату отловленных животных без владельцев на прежние места их обитания,
  • требований к умерщвлению животных без владельцев, утилизации или уничтожению трупов животных.

Кроме того, губернская дума предложила ввести штрафы за воспрепятствование законной деятельности специализированной организации по отлову животных. Взыскание для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

Судя по информации, опубликованной на сайте губернской думы, законопроект планируется к рассмотрению на ближайшем пленарном заседании парламента. Депутатам будет предложено принять его в первом чтении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Фото на сайте

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6