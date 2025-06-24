В Самарской области для владельцев домашних животных введут новые штрафы

Самарская губернская дума рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях. Он предусматривает введение новых штрафов, в том числе для владельцев домашних животных.
Поправки инициировали в связи с решение скорректировать региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. Вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев. Во-первых, в законе будет закреплена обязанность жителей региона регистрировать своих животных. Во-вторых, установят требования к количеству домашних питомцев, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках. Почитайте об этом подробнее.
За нарушения этих новых правил предлагается установить штрафы в размере:
- для физических лиц - от 3 до 5 тысяч рублей,
- для должностных лиц - от 5 до 7 тысяч рублей,
- для юридических лиц - от 7 до 15 тысяч рублей.
Также законопроект предусматривает введение штрафов за несоблюдение установленных требований к организации деятельности пунктов временного содержания животных. Взыскание для граждан составит 3-5 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.
В документе говорится, что протоколы будут выписывать за нарушения:
- порядка осуществления мероприятий,
- требований к размещению пунктов,
- требований к транспортировке, содержанию, кормлению и поению, вакцинации, идентификации, учету и стерилизации животных,
- требований к передаче отловленных потерявшихся животных их хозяевам и бездомных животных новым владельцам или в приют для животных,
- требований к возврату отловленных животных без владельцев на прежние места их обитания,
- требований к умерщвлению животных без владельцев, утилизации или уничтожению трупов животных.
Кроме того, губернская дума предложила ввести штрафы за воспрепятствование законной деятельности специализированной организации по отлову животных. Взыскание для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.
Судя по информации, опубликованной на сайте губернской думы, законопроект планируется к рассмотрению на ближайшем пленарном заседании парламента. Депутатам будет предложено принять его в первом чтении.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...