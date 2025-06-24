В Самарской области для владельцев домашних животных введут новые штрафы

Самарская губернская дума рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях. Он предусматривает введение новых штрафов, в том числе для владельцев домашних животных.

Поправки инициировали в связи с решение скорректировать региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. Вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев. Во-первых, в законе будет закреплена обязанность жителей региона регистрировать своих животных. Во-вторых, установят требования к количеству домашних питомцев, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках. Почитайте об этом подробнее.

За нарушения этих новых правил предлагается установить штрафы в размере:

для физических лиц - от 3 до 5 тысяч рублей,

для должностных лиц - от 5 до 7 тысяч рублей,

для юридических лиц - от 7 до 15 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает введение штрафов за несоблюдение установленных требований к организации деятельности пунктов временного содержания животных. Взыскание для граждан составит 3-5 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

В документе говорится, что протоколы будут выписывать за нарушения:

порядка осуществления мероприятий,

требований к размещению пунктов,

требований к транспортировке, содержанию, кормлению и поению, вакцинации, идентификации, учету и стерилизации животных,

требований к передаче отловленных потерявшихся животных их хозяевам и бездомных животных новым владельцам или в приют для животных,

требований к возврату отловленных животных без владельцев на прежние места их обитания,

требований к умерщвлению животных без владельцев, утилизации или уничтожению трупов животных.

Кроме того, губернская дума предложила ввести штрафы за воспрепятствование законной деятельности специализированной организации по отлову животных. Взыскание для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

Судя по информации, опубликованной на сайте губернской думы, законопроект планируется к рассмотрению на ближайшем пленарном заседании парламента. Депутатам будет предложено принять его в первом чтении.