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Власть и политика

Самарский минстрой объяснил выдачу разрешения на строительство крематория

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект строительства крематория в районе села Кривое Озеро Красноярского района согласовали несколько подразделений регионального правительства. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном минстрое.

На этом участке планируется строительство крематория На этом участке планируется строительство крематория
Фото: nspd.gov.ru

"Выбор земельного участка для строительства осуществляется застройщиком самостоятельно. Министерство строительства не определяет местоположение объектов капитального строительства, а в рамках своей компетенции проверяет документацию и выдает разрешение на строительство при наличии всех оснований. Процедура проведена в установленном порядке в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. На основании письма ГИООКН установлено, что зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия на испрашиваемом участке отсутствуют. Согласно письму минлесхоза, на данной площадке нет особо охраняемых природных территорий регионального значения и их зон, а также видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Самарской области, участков недр и природных ископаемых. 14 мая 2024 г. проект получил положительное заключение экспертизы № 63-2-1-3-022838-2024", — отметили представители министерства.

По их словам, при проектировании учли все необходимые санитарные, градостроительные и экологические требования:

"В управлении Роспотребнадзора по Самарской области пояснили, что у комплекса похоронного назначения обязательно должна быть санитарно-защитная зона. Это расстояние до жилых домов, зданий общественного назначения, школ, больниц, администраций, санитарно-курортных зон, а также до городских водозаборов. В Красноярском районе СЗЗ составит более 1 км. Необходимые нормы расположения крематория соблюдены".

Срок действия разрешения на возведение крематория установлен до 30 октября 2026 года. Застройщиком выступает ООО "Комбинат услуг второго типа". На текущий момент он не приступил к строительным работам, реализация проекта не начиналась.

В середине апреля министры строительства и градостроительной политики Самарской области провели встречу с застройщиком. По словам последнего, при разработке проекта особое внимание уделено экологической безопасности. Все технологические решения направлены на исключение возможного вреда для окружающей среды.

Что касается конкретных параметров объекта, то по данным минстроя, здание крематория будет одноэтажным. Общая площадь составит 1039,5 кв. метров.

"B помещениях будет установлено специализированное технологическое оборудование, которое обеспечивает полную кремацию без выделения видимого дыма и запах, а также очистку от продуктов сгорания, которая проходит в камере дожига под контролем", — отметили в министерстве. — Само здание будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле, чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций. На территории, прилегающей к границам крематория, планируется благоустройство и озеленение"

Решение минстроя вызвало широкий общественный резонанс. Жители Кривого Озера около пяти лет противостояли строительству крематория и даже судились с властями, как и прокуратура. Теперь они готовятся к новой кампании против объекта.

В минстрое Волга Ньюс сообщили, что осведомлены о наличии обращений со стороны жителей и подчеркнули, что готовы предоставлять исчерпывающие разъяснения по вопросам, входящим в сферу своей ответственности. При этом в ведомстве отмечали, что сельчане вправе инициировать независимую экологическую оценку, в том числе с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

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