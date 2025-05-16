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Дмитрий Яковлев о крематории: "Строительство объекта будет начато только тогда, когда будет достигнут компромисс с жителями" В Кривом Озере прошла встреча с жителями по вопросу строительства крематория В правительстве Самарской области прокомментировали ситуацию с частным пансионатом "Зеленая роща" Самара запросит деньги на трамвайную инфраструктуру и магистраль Центральную Подготовку к 9 Мая, капремонт школ, вывоз мусора обсудили на оперативном совещании в областном правительстве

Облправительство Власть и политика

Дмитрий Яковлев о крематории: "Строительство объекта будет начато только тогда, когда будет достигнут компромисс с жителями"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области 16 мая состоялась рабочая встреча вице-губернатора Дмитрия Яковлева, министра строительства Александра Фомина, главы Красноярского района Юрия Горяинова и представителя компании-инвестора Олега Зинина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Стороны обсудили вопросы, связанные со строительством крематория в районе села Кривое Озеро.

"Мы с вами два дня назад встречались с активом села. У людей есть понятный запрос на информацию и некоторое недопонимание, поскольку объект для Самарской области новый, и на взаимодействие как с органами власти, так и с инвестором. Безусловно, этот запрос необходимо удовлетворить. Мы открыты для общения и продолжим встречаться с жителями. Находим компромисс и только потом приступаем к работам", — подчеркнул Дмитрий Яковлев.

В настоящее время в с. Кривое Озеро на постоянной основе проживает порядка 150 человек. Некоторых из них беспокоит появление нового объекта в окрестностях населенного пункта.

Самарский минстрой объяснил выдачу разрешения на строительство крематория Самарский минстрой объяснил выдачу разрешения на строительство крематория
Проект строительства крематория в районе села Кривое Озеро Красноярского района согласовали несколько подразделений регионального правительства. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном минстрое.

"Люди задают вопросы непосредственно по технологическому процессу и экологии, есть вопросы по эстетике объекта: насколько он будет заметен, как строительство отразится на дорожной обстановке на трассе. Кроме того, есть запрос на социальную вовлеченность инвестора в жизнь Кривого Озера", — поделился глава Красноярского района.

В ходе встречи представитель компании — инвестора рассказал об особенностях объекта, который в настоящее время прошел все необходимые экспертизы. По словам Олега Зинина, оборудование для крематория является одним из лучших на мировом рынке, оно соответствует стандартам, установленным для подобных объектов.

"С начала проектирования проекта была поставлена задача обеспечить максимальную экологичность и безопасность объекта, соблюдение всех необходимых санитарных норм и правил. Санитарно-защитная зона устанавливается. Кроме того, особое внимание уделено эстетичности внешнего облика крематория. Мы постараемся максимально снизить визуальную доступность объекта в принципе, со стороны села и со стороны трассы. Что касается транспортного потока, то он будет небольшим", — прокомментировал Олег Зинин, который также заверил участников встречи в готовности инвестора активно участвовать в жизни села и повышении качества жизни граждан, в том числе путем строительства социальных объектов.

"Мы надеемся, что в ближайшее время будет определен перечень тех социальных вопросов, по которым инвестор сможет целенаправленно работать", — добавил представитель компании.

Министр строительства Самарской области отметил, что инвестор предоставил все необходимые по законодательству документы.

"На данном участке отсутствуют особо охраняемые природные территории, растения и животные, а также зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия. Специально для этого были проведены дополнительные работы, в том числе археологического характера", — прокомментировал Александр Фомин.

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, резюмируя итоги встречи, особо отметил, что диалог с жителями села необходимо продолжать в открытом режиме.

"В ближайшее время мы вновь все вместе встретимся с жителями, обсудим все имеющиеся у них вопросы, ответим на каждый. Строительство объекта будет начато только тогда, когда будет достигнут компромисс. Людей мы слышим", — подвел итог встречи Дмитрий Яковлев.

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