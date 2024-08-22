Площадку около бывшего ипподрома вновь готовят к строительству ЖК

Региональное управление правление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) опубликовал акт обследования земельного участка на Московском шоссе, 270 в Самаре. Судя по документу, там планируется строительство жилого дома.

Горожане были против

Участок, о котором идет речь, уже на слуху у жителей Самары. Он находится рядом с территорией бывшего ипподрома, напротив ЖК "Фаворит". Площадь составляет 1,17 га.

Владельцем площадки является ООО "Ремстрой". Компания неоднократно пыталась добиться у городской администрации разрешения на застройку участка. Планировалось возведение двухсекционного дома переменной этажности (от 3 до 27 этажей) с сокращенным количеством парковок — 0,3 места на квартиру (всего 400 мест).

Такой проект местных жителей не устроил. Во время публичных слушаний одни высказались против точечной застройки. Другие отметили, что уже сейчас внутри квартала автомобилям не хватает места для парковки и разъезда. Мэрия была солидарна с горожанами и также несколько раз отказывалась согласовывать застройку площадки.

Без памятников

Но судя по документам УГООКН, владелец площадки не теряет надежду на то, чтобы получить разрешение на строительство, и продолжает заниматься подготовкой. Согласно опубликованным актам, в июле 2024 г. сотрудники ООО "ГЕФЕСТ" провели охранно-разведывательное археологическое обследование земельного участка, отведенного под "Жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, трансформаторной подстанцией".

Название будущего ЖК в документах указали как "Самолет-2". И судя по представленному эскизу, число парковок застройщик всё же решил увеличить — до 801+14 мест.

Фото: УГООКН Самарской области

Специалисты указали написали в акте, что сейчас часть территории занимает парковка, в центре стоят гаражи, остальное заросло кустарниками. Памятников археологии они не обнаружили, но не исключили, что во время проведения строительно-монтажных работ могут быть выявлены объекты археологического наследия (материалы эпохи палеолита, грунтовые захоронения и/или могильники, клады или местонахождения отдельных предметов).

Также эксперты указали на то, что на участке близко к поверхности залегают грунтовые воды. Вырытые ими котлованы быстро заполнились водой.

"Экспертизой установлено, что проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке возможно", — указано в заключении.

Владелец со связями

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Ремстрой" владеют Петр Коваленко, Сергей Потапов и Александр Парздников.

У Петра Коваленко также есть завод по производству асфальта "Трасса М-95" и доля в строительной компании "Каскад". Последняя участвовала в возведении таких объектов как ЖК "Гастэлло.РФ", "Дом у Космопорта", "Желябово.РФ", "Кошелев.проект", ТЦ "Амбар", выполняя заказы компаний таких крупных девелоперов как Владимир Кошелев, Николай Чудаев, Виктор и Геннадий Сурковы. Также "Каскад" выполнял работы в рамках строительства Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка в Самаре. Он находится на Московском шоссе, 270в — рядом с участком, который принадлежит "Ремстрою".

Александр Праздников является учредителем строительных компаний "Стройдом" и ООО "РСУ-10". Последняя возвела ЖК "Дом у самолета" на Московском шоссе, 272. Также "РСУ-10" планировало застроить квартал неподалеку от Губернского рынка.

Помимо этого, Праздников вместе с Коваленко владеет ООО "СЗ "Архитектор", вместе с Потоповым — ООО "Омега-Строй", которая раньше принадлежала Владимиру Аветисяну и его партнерам. У Сергея Потапова, помимо этого, есть доля в компании, которая занимается управлением недвижимостью.