Самарцы высказались против строительства новой высотки на территории ипподрома

Проект строительства многоэтажного дома на Московском шоссе, 270, не прошел публичный слушания. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии Самары.

ООО "Ремстрой" планировало построить на участке площадью 11136 кв. м двухсекционный многоквартирный дом перепадной этажности — от трех до 27 этажей.

На публичных слушаниях компания добивалась разрешения на отклонение от предельных параметров в части количества парковочных мест. Их застройщик запланировал 0,3 штуки на одного жильца. При этом представитель "Ремстроя" заверил собравшихся, что компания готовит документы по обоснованию дополнительных парковочных мест на прилегающей территории.

Однако, доводы заявителя не убедили самарцев. 246 человек высказались против застройки и лишь 94 поддержали проект.

Жильцы расположенных рядом домов заявляют, что строительство новых высотных домов в районе Ипподрома "вызовет глобальную социальную напряженность среди жителей близко расположенных домов, ухудшит качество их жизни, перегрузит существующие дороги и создаст транспортный коллапс в часы пик".

Они говорят о проблеме свободных мест в школах и детсадах, проблемах с проездом пожарной техники и скорой помощи и т.д.