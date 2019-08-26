16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы высказались против строительства новой высотки на территории ипподрома KIN.UP могут застроить жильем Соучредителя компании "Стройкаб" задержали по делу о хищении денег дольщиков ЖК "На Московском" Минстрой отсудил у СОФЖИ 819 млн рублей В Похвистнево началось строительство крытого ледового катка

Строительство Строительство и недвижимость

Самарцы высказались против строительства новой высотки на территории ипподрома

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проект строительства многоэтажного дома на Московском шоссе, 270, не прошел публичный слушания. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии Самары.

ООО "Ремстрой" планировало построить на участке площадью 11136 кв. м двухсекционный многоквартирный дом перепадной этажности — от трех до 27 этажей.

На публичных слушаниях компания добивалась разрешения на отклонение от предельных параметров в части количества парковочных мест. Их застройщик запланировал 0,3 штуки на одного жильца. При этом представитель "Ремстроя" заверил собравшихся, что компания готовит документы по обоснованию дополнительных парковочных мест на прилегающей территории.

Однако, доводы заявителя не убедили самарцев. 246 человек высказались против застройки и лишь 94 поддержали проект.

Жильцы расположенных рядом домов заявляют, что строительство новых высотных домов в районе Ипподрома "вызовет глобальную социальную напряженность среди жителей близко расположенных домов, ухудшит качество их жизни, перегрузит существующие дороги и создаст транспортный коллапс в часы пик". 

Они говорят о проблеме свободных мест в школах и детсадах, проблемах с проездом пожарной техники и скорой помощи и т.д.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1