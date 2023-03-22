В Самаре снова горит Дом Челышева

Огонь в Доме Челышева на ул. Красноармейской, 60 в Самаре заметили жители соседних домов. Возгорание произошло вечером 22 марта.

Сообщение о пожаре поступило в 21:07. К моменту прибытия пожарных, горел третий этаж. Также огонь распространялся на кровлю на площади 180 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 60 человек.

"Работает семь звеньев ГДЗС. Для тушения пожара привлечены 76 человек и 24 ед. техники", — рассказали в ведомстве.

Дом Челышева в Самаре был признан обьектом культурного наследия федерального значения. Ранее в здании уже был пожар, но его собирались восстановить. В 2023 г. сообщалось, что уже наметили план спасения Челышевского дома.

Также известно, что прокуратура обязала чиновников переселить некоторых жителей через суд.