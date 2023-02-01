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Общество

В Самаре наметили план спасения Челышевского дома

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 февраля, на заседании межведомственной комиссии в администрации Самары решали судьбу памятника архитектуры федерального значения — дома купца Челышева на ул. Красноармейской.

Проблемы дома усугубил пожар, произошедший в марте 2022 года Проблемы дома усугубил пожар, произошедший в марте 2022 года
Фото: Олег Новиков

В работе комиссии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, представители регионального Фонда капремонта, экспертных и строительных организаций, а также другие заинтересованные лица, включая инициативную группу жильцов многострадального дома.

В процессе обсуждения был выработан план проведения капитального ремонта кровли — работы планируется начать уже в этом году, затем в доме проведут обследование и укрепление фундамента, параллельно будут идти работы по восстановлению фасада здания. Капитальный ремонт будет проводиться за счет средств ФКР и должен быть завершен в 2025 году, заверили специалисты.

Часть проблем при этом осталась нерешенной. Главная из них — как поступить с "асоциальными элементами", проживающими в муниципальных квартирах. Таких набирается примерно 10% от общего количества жильцов. По словам членов инициативной группы, участвовать в восстановлении дома эти "элементы" не хотят, а наоборот, создают дополнительные сложности своим соседям. В частности, предположительно на их совести пожар, который произошел в марте прошлого года и привел в нежилое состояние один из подъездов. Сейчас владельцы квартир, непригодных для проживания, вынуждены ютиться по родственникам или снимать другое жилье.

Пока непонятно за чей счет придется ремонтировать межэтажные перекрытия, внутридомовые коммуникации и многое другое. Собственники приватизированных квартир готовы оплатить проведение технического обследования, чтобы понять — в какую сумму это выльется в итоге.

В Самаре существует целая группа архитектурных памятников, восстановлением которых власти обещают заняться не один десяток лет, но постоянно, по различным причинам, эти работы откладываются в долгий ящик. Например, Челышевский дом мог бы быть отремонтирован еще несколько лет назад, но вместо этого он вдруг был признан аварийным. Жильцам пришлось потратить время и деньги, чтобы отменить это решение через суд, рассказала одна из жительниц дома Оксана Тихомирова.

По ее словам, сегодня жильцы наконец-то увидели "свет в конце тоннеля" и надеются, что сложный процесс межведомственных согласований, выделения средств и поиска ответственных за восстановление дома близится к завершению.

"Спасением дома мы занялись еще до пожара. Мы боялись, что он разделит судьбу многих памятников исторической Самары — будет разрушаться до основания, а потом появится инвестор, который сделает из нашего дома, к примеру, бутик-отель или грандиозную харчевню, — поделилась Оксана Тихомирова. — Но в нашей истории мы вытянули счастливый билет, потому что мы обратились к Александру Евсеевичу Хинштейну — человеку, который всегда доводит дело до конца. И сейчас это история про то, как собственники, муниципалитет и представитель власти в лице депутата Госдумы — мы все вместе спасаем этот дом".

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