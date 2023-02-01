В Самаре наметили план спасения Челышевского дома

В среду, 1 февраля, на заседании межведомственной комиссии в администрации Самары решали судьбу памятника архитектуры федерального значения — дома купца Челышева на ул. Красноармейской.
В работе комиссии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, представители регионального Фонда капремонта, экспертных и строительных организаций, а также другие заинтересованные лица, включая инициативную группу жильцов многострадального дома.
В процессе обсуждения был выработан план проведения капитального ремонта кровли — работы планируется начать уже в этом году, затем в доме проведут обследование и укрепление фундамента, параллельно будут идти работы по восстановлению фасада здания. Капитальный ремонт будет проводиться за счет средств ФКР и должен быть завершен в 2025 году, заверили специалисты.
Часть проблем при этом осталась нерешенной. Главная из них — как поступить с "асоциальными элементами", проживающими в муниципальных квартирах. Таких набирается примерно 10% от общего количества жильцов. По словам членов инициативной группы, участвовать в восстановлении дома эти "элементы" не хотят, а наоборот, создают дополнительные сложности своим соседям. В частности, предположительно на их совести пожар, который произошел в марте прошлого года и привел в нежилое состояние один из подъездов. Сейчас владельцы квартир, непригодных для проживания, вынуждены ютиться по родственникам или снимать другое жилье.
Пока непонятно за чей счет придется ремонтировать межэтажные перекрытия, внутридомовые коммуникации и многое другое. Собственники приватизированных квартир готовы оплатить проведение технического обследования, чтобы понять — в какую сумму это выльется в итоге.
В Самаре существует целая группа архитектурных памятников, восстановлением которых власти обещают заняться не один десяток лет, но постоянно, по различным причинам, эти работы откладываются в долгий ящик. Например, Челышевский дом мог бы быть отремонтирован еще несколько лет назад, но вместо этого он вдруг был признан аварийным. Жильцам пришлось потратить время и деньги, чтобы отменить это решение через суд, рассказала одна из жительниц дома Оксана Тихомирова.
По ее словам, сегодня жильцы наконец-то увидели "свет в конце тоннеля" и надеются, что сложный процесс межведомственных согласований, выделения средств и поиска ответственных за восстановление дома близится к завершению.
"Спасением дома мы занялись еще до пожара. Мы боялись, что он разделит судьбу многих памятников исторической Самары — будет разрушаться до основания, а потом появится инвестор, который сделает из нашего дома, к примеру, бутик-отель или грандиозную харчевню, — поделилась Оксана Тихомирова. — Но в нашей истории мы вытянули счастливый билет, потому что мы обратились к Александру Евсеевичу Хинштейну — человеку, который всегда доводит дело до конца. И сейчас это история про то, как собственники, муниципалитет и представитель власти в лице депутата Госдумы — мы все вместе спасаем этот дом".
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
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Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...